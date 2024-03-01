В Україні запровадили нові правила закупівлі послуг з ремонту доріг

Агентство відновлення запровадило нову методику закупівель експлуатаційного утримання доріг, яка зробить процедури закупівель та виконання робіт більш прозорими та ефективними, дозволить збільшити конкуренцію та обрати надійні та спроможні компанії.

Про це йдеться в повідомленні Агентства.

Так, методичні рекомендації розроблені Агентством відновлення передбачають:

єдині кваліфікаційні вимоги до учасників закупівель

Нова методика стандартизує кваліфікаційні вимоги для Служб відновлення в усіх регіонах. У тому числі вимоги до обладнання, досвіду і фінансової спроможності підрядників, а також єдиний набір документів необхідних документів для участі у тендері. Вимоги адаптовані під потреби прифронтових, тимчасово окупованих територій, а також зони відчуження.

терміни дії контрактів на експлуатаційне утримання збільшилися до трьох років

Це дасть бізнесу можливість працювати у більш сталий спосіб: планувати фінансування та забезпечувати людей роботою. Особливо важливо це зараз, під час війни. Підрядні організації зможуть визначити потреби в матеріалах, обладнанні, видах і обсягу робіт на більш тривалий термін.

обов'язковий регламент виконання робіт підрядних організацій

Служби відновлення отримують дієві механізми контролю за якістю робіт і забезпеченням виконання умов договору. Після підписання договору підрядники мають розробити деталізований план (регламент) проведення робіт. Це дозволить замовнику контролювати належне виконання робіт. Такі регламенти є поширеною практикою в країнах ЄС. Договір, що буде укладений з підрядником, також регламентує його відповідальність.

поетапну поспортизацію доріг

Паспортизація доріг передбачає поступовий збір набору даних про реальний стан доріг, оцифровуючи їх кілометр за кілометром. Зібрані дані стануть основою для розподілення фінансування на дороги за допомогою електронних систем, без людського втручання. Це перший крок до стандартів утримання доріг, прийнятих в ЄС.

чіткі межі протяжності лотів

Протяжність доріг, яку будуть виставляти на тендери на експлуатаційне утримання доріг, буде чітко обмежена, що дозволить уникнути дріблення лотів, або надмірне їх укрупнення. Закупівлі будуть оголошуватись на лоти протяжністю від 200 до 700 км.

Закупівлі, які оголошуватимуть служби відновлення у 2024 році, відбуватимуться з урахуванням нових правил. Сталі тендерні вимоги та середньострокові контракти мають допомогти бізнесу легше планувати свою роботу, а вимоги контрактів допомогти замовникам контролювати належне виконання робіт.