Експеримент Федорова з переведення опитувань Держстату в онлайн-формат провалився

Переведення статистичних досліджень у онлайн-формат не дозволить замінити традиційні методи.

Про це голова Держстату Ігор Вернер розповів у інтерв'ю виданню The Page.

"Коли ми проводили обстеження робочої сили онлайн, ми насамперед перевіряли гіпотезу, скільки людей можна залучити до звітування виключно в інтернеті, чи буде це репрезентувати всю Україну. Отримані результати не дозволяють нам дійти висновку щодо повної репрезентативності, отже вебопитування потрібно поєднувати з традиційним методом", – сказав голова Держстату.

Як повідомлялося, у вересні 2023 року віцепрем’єр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров оголосив, що Державна служба статистики (Держстат) вперше проведе опитування про зайнятість та безробіття українців в онлайн-форматі, щоб зекономити кошти.

За даними Держстату, у 2021 році понад 900 фахівців з інтерв’ювання проводили опитування домогосподарств за місцем їх постійного проживання. Загалом було опитано 122 800 домогосподарств. У 2022 році опитування не проводилися.