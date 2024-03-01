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Новини
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Експеримент Федорова з переведення опитувань Держстату в онлайн-формат провалився

федоров

Переведення статистичних досліджень у онлайн-формат не дозволить замінити традиційні методи.

Про це голова Держстату Ігор Вернер розповів у інтерв'ю виданню The Page.

"Коли ми проводили обстеження робочої сили онлайн, ми насамперед перевіряли гіпотезу, скільки людей можна залучити до звітування виключно в інтернеті, чи буде це репрезентувати всю Україну. Отримані результати не дозволяють нам дійти висновку щодо повної репрезентативності, отже вебопитування потрібно поєднувати з традиційним методом", – сказав голова Держстату.

Як повідомлялося, у вересні 2023 року віцепрем’єр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров оголосив, що Державна служба статистики (Держстат) вперше проведе опитування про зайнятість та безробіття українців в онлайн-форматі, щоб зекономити кошти.

За даними Держстату, у 2021 році понад 900 фахівців з інтерв’ювання проводили опитування домогосподарств за місцем їх постійного проживання. Загалом було опитано 122 800 домогосподарств. У 2022 році опитування не проводилися.

Автор: 

опитування (330) Держстат (1430) Федоров Михайло (257)


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А що ви від цього покидька очікували ?
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01.03.2024 18:55 Відповісти
Я навіть не сумнівався і реготав, коли таке вперше прочитав. Банально - людині просто лінь ще десь на кнопки нажимати, крім того, що питання дратівливі.

Пан Вернер дипломатично з*їхав з теми. Браво !
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09.03.2024 11:58 Відповісти

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