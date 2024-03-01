Болгарія достроково припинила імпорт російської нафти

Болгарія з 1 березня 2024 року офіційно припинила використання та імпорт російської нафти для виробництва палива.

Як пише Novinite, спочатку планувалося, що закон буде діяти до кінця року, але законодавці вирішили значно скоротити терміни, щоб уникнути непрямого фінансування Росії.

Крім того, з 1 січня також припинено експорт продуктів переробки російської нафти. Незважаючи на занепокоєння, експерти галузі прогнозують, що цей крок не призведе до різкого зростання цін на паливо, а ставки залишаться відносно стабільними.

Рішення про припинення імпорту російської сировини було офіційно схвалено парламентом у грудні 2023 року, що відображає стратегічну відповідь Болгарії на зміну геополітичної динаміки.

У вересні 2023 року повідомлялося, що Комітет з економічної політики Народних зборів (парламенту) Болгарії в другому читанні змінив рішення про дострокову відмову від російської нафти, процес мав бути поетапним і завершитися 1 жовтня 2024 року.