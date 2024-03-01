2 мільярди євро військової допомоги: Україна та Нідерланди підписали безпекову угоду

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте підписали двосторонню угоду про співпрацю у сфері безпеки.

"Сьогодні ми з Марком Рютте підписали двосторонню угоду щодо безпеки між Україною та Нідерландами", – повідомив Зеленський, передає Інтерфакс-Україна.

Зазначається, що документ передбачає 2 млрд євро військової допомоги від Нідерландів у поточному році, а також подальшу оборонну допомогу протягом наступних десяти років.

Угода також визначає пріоритети надання допомоги у сфері протиповітряної оборони, артилерії, морських та далекобійних засобів з особливим акцентом на зміцненні Повітряних сил Збройних Сил України.

Угода формалізує принципову позицію Нідерландів щодо посилення санкцій проти Росії, примусу її до відшкодування збитків та притягнення агресора до відповідальності.

Згідно з документом, Нідерланди також підтримують майбутнє членство України у ЄС та НАТО.

Президент України подякував прем'єр-міністру Нідерландів за підписання угоди, яка посилить захист України.

Документ також передбачає надання Україні сучасного військового обладнання та підтримки оборонної промисловості. Зокрема, у пріоритеті надання ППО, артилерії, бронетехніки, на підтримку морських та далекобійних можливостей.

У невійськовій сфері передбачено посилення допомоги Україні у напрямку економічного відновлення, протидії гібридним загрозам, у галузі розвідки, кібернетичної та інформаційної безпеки, у сфері боротьби з організованою злочинністю, а також у галузі критичної інфраструктури.

Крім того, у документі розширено блоки щодо санкцій, відшкодування збитків та притягнення держави-агресора до відповідальності, а також щодо підтримки з боку Нідерландів культурної спадщини України.

В угоді визначено механізм 24-годинного екстреного реагування у разі повторної військової агресії проти України.