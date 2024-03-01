Кабмін удосконалив модель підтримки виробників "зеленої" електроенергії

Кабінет Міністрів України схвалив постанову, що удосконалює аукціонну модель продажу "зеленої" електроенергії.

Як зазначається в повідомленнні Міністерства енергетики, це ще один важливий крок на шляху до стимулювання виробництва "зеленої" енергії.

Зокрема, для переможців аукціонів із розподілу квот підтримки відновлюваної енергетики замість фіксованого тарифу запроваджується механізм контрактів на різницю. Це є світовим стандартом стимулювання будівництва нових об’єктів відновлюваної енергетики.

"Розвиток виробництва електроенергії з альтернативних джерел є частиною Енергетичної стратегії України, ухваленої минулого року. Попри війну, ми впевнено рухаємося до її реалізації", – зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Відповідно до постанови, для інвесторів у ВДЕ спрощуються умови участі в аукціонах. Тепер наявність земельної ділянки та технічних умов на приєднання не буде обов’язковою умовою під час подання заявок.

Також додається гнучкість – можливість проводити аукціони разом із установками зберігання енергії, на визначених земельних ділянках або спорудах.

Термін дії договору, укладеного переможцем аукціону із гарантованим покупцем, скорочується із завищених 20 років до прийнятного європейського показника в 12 років.

"Ухвалена постанова сприятиме переходу до нової, конкурентної моделі підтримки відновлюваної енергетики, яка одночасно забезпечуватиме її розвиток та зменшуватиме ціну на "зелену" електроенергію", – підсумували в Міненерго.