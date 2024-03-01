Швейцарія приєдналася європейських санкцій проти Росії

Федеральний уряд Швейцарії 1 березня оголосив про рішення долучитись до 13 пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії.

Швейцарська влада, відповідно до рішення, додає до санкційного списку ще 106 фізичних і 88 юридичних осіб, насамперед причетних до виробництва ракет, безпілотників, систем протиповітряної оборони та інших товарів військового призначення, передає Європейська правда.

Також у списку згадані російські компанії і фізичні особи, причетні до постачання оборонного обладнання з Північної Кореї, судді та держслужбовці з окупованих Росією територій України, та причетні до насильницького викрадення українських дітей.

Активи фігурантів санкційного списку у Швейцарії мають бути заморожені, а на відповідних фізичних осіб поширюються заборони на в'їзд і виїзд.

Додатково Швейцарія запровадила обмежувальні заходи у сфері торгівлі, спрямовані на запобігання отримання Росією секретних товарів і технологій для своєї армії – зокрема заборону на експорт товарів подвійного призначення.

Як повідомлялося, Європейський Союз ухвалив 13 пакет антиросійських санкцій із нагоди другої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Які товари та технології ЄС заборонив постачати до Росії?

Загалом затверджений Радою ЄС 13 пакет санкцій проти РФ передбачає обмеження на торгівлю з Росією товарами та технологіями, перелік яких містить понад 70 найменувань.

Зокрема, йдеться про напівпровідникові прилади різних типів, електронні інтегральні схеми, виробниче та випробувальне обладнання, включно з машинами й апаратами, друковані схеми, пульти, панелі, консолі, апаратура з числовим програмним управлінням.

Окремий розділ передбачає заборону на продаж фотокамер, датчиків і оптичних компонентів. Туди ж включено телескопічні приціли, перископи, телескопи, термометри та пірометри, термостати.

Обмежувальні заходи поширюються на низку предметів електромагнітного обладнання. До їх числа входять двигуни постійного струму та генератори постійного струму, трансформатори, кілька різновидів конденсаторів, резисторів, реле тощо.

Також у санкційному переліку – верстати для обробки будь-яких матеріалів, будівельні інструменти та машини, супутні товари.

Окремий розділ присвячено "енергетичним матеріалам і прекурсорам". До нього включено: перхлорати, бромати та пербромати, йодати, періодати, целюлозні матеріали.

Санкції також поширено на електронні пристрої та модулі: блоки для обчислювальних машин, машин для приймання, перетворення і передавання або регенерації голосу, зображень чи інших даних, іншої апаратури для передавання або приймання голосу, зображень чи інших даних, включно з пристроями для зв'язку в дротових або бездротових мережах, про телефони для мереж стільникового зв'язку чи для інших бездротових мереж, радіонавігаційну апаратуру, прилади та пристрої для авіаційної або космічної навігації.

У додатку до санкційного регламенту ЄС також вказані хімічні речовини, метали, сплави, композити та інші сучасні матеріали, а також кілька видів підшипників.