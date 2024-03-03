В Україні посилять контроль за засобами захисту рослин
Кабінет Міністрів України підтримав законопроєкт "Про засоби захисту рослин і добривні засоби".
Документ розроблений на виконання євроінтеграційних зобов'язань України та для впровадження сучасних підходів і механізмів контролю за обігом засобів захисту рослин та добривних засобів на національному ринку.
У законопроєкті встановлені вимоги щодо:
- обов'язкової оцінки та схвалення компонентів препаратів, без проходження якої такі засоби не будуть допущені на ринок;
- визначення переліків речовин, які заборонено використовувати у складі засобів захисту рослин;
- запровадження європейського маркування та інформування споживачів про властивості та безпеку продукту;
- ідентифікації та прослідковування препаратів. Кожен препарат буде позначений спеціальним кодом. Це допоможе відстежити, де він був зроблений, як його використовували, куди діли тару від препарату, тобто як повелись із відходами;
- регулювання обігу добрив. Буде введена процедура оцінки відповідності добривних засобів встановленим стандартам. Це має зменшити ризики для довкілля.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль