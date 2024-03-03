В Україні посилять контроль за засобами захисту рослин

Кабінет Міністрів України підтримав законопроєкт "Про засоби захисту рослин і добривні засоби".

Документ розроблений на виконання євроінтеграційних зобов'язань України та для впровадження сучасних підходів і механізмів контролю за обігом засобів захисту рослин та добривних засобів на національному ринку.

У законопроєкті встановлені вимоги щодо: