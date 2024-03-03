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В Україні посилять контроль за засобами захисту рослин

природа

Кабінет Міністрів України підтримав законопроєкт "Про засоби захисту рослин і добривні засоби".

Документ розроблений на виконання євроінтеграційних зобов'язань України та для впровадження сучасних підходів і механізмів контролю за обігом засобів захисту рослин та добривних засобів на національному ринку.

У законопроєкті встановлені вимоги щодо:

  • обов'язкової оцінки та схвалення компонентів препаратів, без проходження якої такі засоби не будуть допущені на ринок;
  • визначення переліків речовин, які заборонено використовувати у складі засобів захисту рослин;
  • запровадження європейського маркування та інформування споживачів про властивості та безпеку продукту;
  • ідентифікації та прослідковування препаратів. Кожен препарат буде позначений спеціальним кодом. Це допоможе відстежити, де він був зроблений, як його використовували, куди діли тару від препарату, тобто як повелись із відходами;
  • регулювання обігу добрив. Буде введена процедура оцінки відповідності добривних засобів встановленим стандартам. Це має зменшити ризики для довкілля.

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природа (30) рослини (15) Міністерство захисту довкілля і природних ресурсів (79)


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