Євросоюз удвічі збільшить закупівлю газу в Азербайджані замість російського
Європейський Союз планує збільшити обсяги закупівель газу в Азербайджану.
"У рамках сьогоднішньої зустрічі ми досягли низки домовленостей. Серед них: збільшення обсягів експорту газу з Азербайджану до Європи до 20 млрд кубометрів до 2027 року, а також необхідність збільшення пропускної спроможності існуючої газотранспортної інфраструктури", – заявила єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон, передає The Moscow Times.
Вона додала, що Євросоюз перерозподілив маршрути постачання газу за допомогою Азербайджану, Норвегії та інших країн і досяг економії в споживанні газу. Крім того, ЄС та Азербайджан підписали три документи про співпрацю у сфері відновлюваних джерел енергії в Азербайджані.
Водночас рівень експорту російського газу до кінця 2023 року впав до рівнів 1985 року.
За підсумками 2023 року "Газпром" продав на експорт близько 69 млрд кубометрів газу – мінімальний обсяг з 1985 року.
Порівняно з 2022 роком (100,9 млрд кубометрів), який уже став гіршим для компанії за всю її історію, обсяги прокачування газу за кордон скоротилися ще на третину. А якщо порівнювати з рівнями до розв'язаної Росією війни з Україною (185 млрд кубометрів у 2021 році), експорт "Газпрому" зменшився втричі.
Поставки до Європи впали до 28 млрд кубометрів – рівня другої половини 1970-х років. Для порівняння: 1975 року СРСР качав до європейських країн 19,3 млрд кубометрів на рік, а 1980, після укладання великого контракту з Німеччиною, – вже 54,8 млрд кубометрів. До вторгнення в Україну Росія відправляла до ЄС близько 180 млрд кубометрів газу.
Раніше повідомлялося, що Азербайджан у 2023 році збільшив експорт газу на 5,3% порівняно з 2022 роком – до 23,8 млрд кубометрів.
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У складі київського студентського будівельного загону я будував школу в Пангодах. І чого вони навчилися в школі? Полізли як сарана танками на Київ. Ботоксний окурок заліз на трон і не хоче злазити, тому й вигадав війну. Царювати вічно, а у воєнний час заткнути, увʼязнити та вбивати критиків режиму.
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