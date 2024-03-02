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Новини
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Росіяни розкрадають шахти на окупованій Луганщині

шахта

На тимчасово окупованій території Луганської області загарбники почали розбирати та вивозити обладнання шахт.

Про це повідомив голова Луганської обласної державної адміністраці Артем Лисогор.

Зазначається, що на двох вугледобувних підприємствах Довжанська почали демонтувати обладнання. Це шахти "Червоний партизан" та "Довжанська капітальна".

"Все, що змогли вирізати на вказівкою нових інвесторів, вивозять на територію РФ. На одному з об’єктів гірників вже попередили про майбутні довготривалі відпустки", – зазначив він.

За словами Лисогора, згідно із рішенням так званого "уряду ЛНР", шахти передають за безцінь і без конкурентних торгів. Тобто, самостійно "обирають, кому доручити нищити промисловість".

Автор: 

шахта (393) Луганська область (200)


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С.ука, і де ж той Лисогор обласнодержавноадмініструє???
У Луганську? У Сєпароданєцкє?
Може у Лисичанську?
Чи Старобільську?
Ааааааа, розумію!
Ця с.ука на підсосі у ОПи допомагає бюджет дерибанити. На своє нікчемне існування. От цікаво, цей, простигосподі, "голова без тулуба" теж під "бронею" чи у відстрочці від призову?
Може інвалід? Або "отєц - гєроїн" з кучей дітей?
А шо? Тако можна усяку х.ню πuzgoნoлити за 60-70 тис. ₴.
Хотілося б взнати бюджет на місяць цієї "облдержадміністрації".
... І просто ******...
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03.03.2024 00:32 Відповісти

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