Росіяни розкрадають шахти на окупованій Луганщині

На тимчасово окупованій території Луганської області загарбники почали розбирати та вивозити обладнання шахт.

Про це повідомив голова Луганської обласної державної адміністраці Артем Лисогор.

Зазначається, що на двох вугледобувних підприємствах Довжанська почали демонтувати обладнання. Це шахти "Червоний партизан" та "Довжанська капітальна".

"Все, що змогли вирізати на вказівкою нових інвесторів, вивозять на територію РФ. На одному з об’єктів гірників вже попередили про майбутні довготривалі відпустки", – зазначив він.

За словами Лисогора, згідно із рішенням так званого "уряду ЛНР", шахти передають за безцінь і без конкурентних торгів. Тобто, самостійно "обирають, кому доручити нищити промисловість".