Міноборони закликає ІТ-фахівців пропонувати свої програмні рішення для армії

Міністерство оборони формує спільноту інноваторів та закликає розробників пропонувати свої готові технічні рішення для допомоги Силам оборони.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Заазначаєтьс, що IT-фахівці можуть пропонувати вже готові застосунки, програми, чат-боти, системи аналізу чи обліку – будь-яке програмне рішення, яке може посилити армію.

"Ми запрошуємо найкращі розуми в IT-галузі до співпраці. Закликаємо айтівців долучатися до військових розробок. У війні технологій кожна інновація має вирішальний вплив", – зазначила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

Щоб запропонувати свої рішення ІТ-фахівці мають заповнити заявку за формою.