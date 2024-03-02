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Швеція надасть спеціальні кредитні гарантії для експорту в Україну

швеція

Шведське експортно-кредитне агентство (EKN) з 1 березня почало приймати заявки на надання спеціальних кредитних гарантій для експорту в Україну, загальний ліміт гарантій згідно з бюджетом країни на 2024 рік становить 333 млн шведських крон ($32,1 млн).

Як повідомили в EKN, це стало можливим після ухваленої урядом Швеції відповідної постанови 29 лютого, передає Інтерфакс-Україна.

Окрім нових гарантій експортних кредитів, вирішено також відкрити офіс торгового секретаря у Києві.

"Гарантії експортних кредитів та відкриття нового торгового офісу в Києві полегшать шведським компаніям інвестувати в Україну. Це також конкретний приклад того, як уряд працює над посиленням синергії між допомогою, торгівлею та просуванням бізнесу", – наголосив міністр з питань співробітництва з метою розвитку та зовнішньої торгівлі Швеції Йоган Форсселл.

Зазначається, що гарантії надаватимуться на експорт, який може сприяти розвитку та добробуту України.

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кредит (3292) Швеція (177) експорт (3834) гарантія (92)


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