Російські авіакомпанії втратять всі контракти з ООН

Російські авіакомпанії втратили майже всі контрактів із миротворчими та політичними місіями ООН через серйозну стурбованість у сфері безпеки польотів Міжнародною організацією цивільної авіації.

Про це пише російський РБК з посиланням на джерела, передає liga.net.

Це також підтвердили у російському МЗС. За словами речниці Марії Захарової, російські оператори завершують зобов'язання за старими контрактами та залишать ринок авіаперевезень для ООН у першому кварталі 2024 року.

Вона зазначила, що після того, як Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) висловила серйозне занепокоєння у сфері безпеки польотів (Significant Safety Concern, SSC) на російській техніці, Секретаріат ООН обмежив участь російських компаній у нових конкурсах на постачання авіапослуг.

Мінтранс і Росавіація намагаються домогтися поправок до SSC так, щоб "занепокоєння" стосувалося лише суден із подвійною реєстрацією, а не всієї цивільної авіації країни.