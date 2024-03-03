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Автомобілі з російськими номерами мають залишити Литву до 11 березня

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Литовська митниця попередила, що автомобілі з російськими реєстраційними номерами повинні залишити Литву та всю територію Євросоюзу до 11 березня 2024 року.

За даними литовської митниці, на території країни досі є люди, які керують автомобілями, зареєстрованими в РФ. Вони повинні або зареєструвати свої транспортні засоби в Литві, або виїхати з ЄС до 11 березня, нагадали у відомстві, передає Європейська правда.

"З 11 березня ті, хто має автомобілі з російськими реєстраційними номерами, вважатимуться порушниками законодавства та нестимуть відповідальність, передбачену статтею 515 Кодексу про адміністративні правопорушення, яка передбачає штраф й конфіскацію автомобіля", – повідомляє митниця.

Виняток стосується громадян РФ, які прямують транзитом до або з Калінінградської області на зареєстрованих у Росії транспортних засобах зі спрощеним транзитним документом (STD).

Такий транзит через Литву не може тривати більше 24 годин.

Під час транзиту в транспортному засобі повинен перебувати власник транспортного засобу, і в разі відсутності власника транспортний засіб не пропустять на територію Литви.

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Молодці литовці !!!
Нам багато є чому повчитися в них!!!!
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04.03.2024 02:35 Відповісти

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