Автомобілі з російськими номерами мають залишити Литву до 11 березня

Литовська митниця попередила, що автомобілі з російськими реєстраційними номерами повинні залишити Литву та всю територію Євросоюзу до 11 березня 2024 року.

За даними литовської митниці, на території країни досі є люди, які керують автомобілями, зареєстрованими в РФ. Вони повинні або зареєструвати свої транспортні засоби в Литві, або виїхати з ЄС до 11 березня, нагадали у відомстві, передає Європейська правда.

"З 11 березня ті, хто має автомобілі з російськими реєстраційними номерами, вважатимуться порушниками законодавства та нестимуть відповідальність, передбачену статтею 515 Кодексу про адміністративні правопорушення, яка передбачає штраф й конфіскацію автомобіля", – повідомляє митниця.

Виняток стосується громадян РФ, які прямують транзитом до або з Калінінградської області на зареєстрованих у Росії транспортних засобах зі спрощеним транзитним документом (STD).

Такий транзит через Литву не може тривати більше 24 годин.

Під час транзиту в транспортному засобі повинен перебувати власник транспортного засобу, і в разі відсутності власника транспортний засіб не пропустять на територію Литви.