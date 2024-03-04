Нацбанк визначив перелік важливих об’єктів платіжної інфраструктури України

Національний банк у межах реалізації функції оверсайту та за результатами моніторингу діяльності у 2023 році визначив перелік важливих об’єктів платіжної інфраструктури в Україні.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Єдиною системно важливою платіжною системою, як і в попередні роки, стала Система електронних платежів (СЕП) Національного банку України.

До категорії важливих платіжних систем віднесено шість платіжних систем, а саме:

"MasterCard", MasterCard International Incorporated, США;

"Visa", Visa International Service Association, США;

"NovaPay", ТОВ "НоваПей", Україна;

"PrivatMoney", АТ КБ "ПриватБанк", Україна;

"Moneycom", ТОВ "Свіфт Гарант", Україна;

"Фінансовий світ", ТОВ "Українська платіжна система", Україна.

Зазначається, що дві платіжні системи – PrivatMoney та Moneycom – є новими в переліку порівняно з 2022 роком.

Крім того, за підсумками діяльності у 2023 року визначені важливі учасники системно важливих і важливих платіжних систем:

АТ КБ "Приватюанк" (СЕП НБУ, "MasterCard", "Visa");

АТ "ПУМБ" ("PrivatMoney");

ТОВ "ФК "Контрактовий Дім" ("Фінансовий світ").

Також за результатами 2023 року визначені три важливі технологічні оператори платіжних послуг: ТОВ "Ейсі Дісі Процессінг", ПрАТ "Український процесінговий центр" та ТОВ "ТАС Лінк".

Як пояснили в НБУ, до об’єктів платіжної інфраструктури, що віднесені до категорій важливості, регулятор встановлює посилені вимоги щодо управління та організації діяльності, доступу та участі в платіжній системі, системи управління ризиками, остаточності розрахунків, забезпечення кіберстійкості та управління безперервністю діяльності.