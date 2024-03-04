Швейцарці проголосували за "тринадцяту" пенсію

У Швейцарії на референдумі 3 березня проголосували за підвищення пенсійних виплат для літніх людей, а також проти підвищення пенсійного віку.

Як пише Reuters, за попередніми результатами, які опублікував уряд, понад 58% виборців підтримали додаткову пенсію – 13-ту щомісячну виплату на рік, проти виступили 42% громадян, передає ЄП.

Це рішення, яке просували Федерація профспілок Швейцарії та лівоцентристські партії, затвердила більшість з 26 швейцарських кантонів. Опозиція цим заходам була найсильнішою в кантонах з низькими податками.

Уряд, бізнес-лобі та парламент, який наразі схиляється до правих поглядів, відкинули цю пропозицію як фінансово необґрунтовану. У минулому швейцарські виборці обережно ставилися до підтримки заходів, які вважалися ризикованими для бізнесу.

Голосування щодо пенсій контрастує з референдумами останніх десятиліть, на яких Швейцарія відкидала пропозиції щодо скорочення робочого тижня та надання людям більшої кількості вихідних.

Занепокоєння щодо вартості життя широко поширене в заможній країні. Згідно з дослідженням видання Economist, Цюрих – найбільша швейцарська агломерація – опинився на одному щаблі з Сінгапуром як найдорожче місто світу.

Наразі незрозуміло, як буде фінансуватися підвищення пенсій, яке має набути чинності з 2026 року. Противники рішення кажуть, що воно може спричинити підвищення податків або скорочення витрат та ляже тягарем на плечі молодих швейцарців.

Мінімальна пенсія за віком та у зв'язку з втратою годувальника у Швейцарії становить 1 225 швейцарських франків ($1 393) на місяць, а максимальна – 2 450 франків. Для подружніх пар вона становить 3 675 франків.