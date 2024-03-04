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Новини
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Україна сьогодні планує рекордний експорт електроенергії

електроенергія

У понеділок, 4 березня, Україна планує рекордний обсяг експорту електроенергії в інші країни.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"Сьогодні протягом доби заплановано поставити на експорт рекордний обсяг електроенергії – 13 264 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 716 МВт", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що українська електроенергія буде експортована до п’яти країн: Словаччини, Угорщини, Польщі, Румунії та Молдови.

Як нагадали у компанії, з 1 березня технічно можлива максимальна потужність для експорту електроенергії з України та Молдови до Європи становить 550 МВт в годину. Таке рішення ухвалили 29 лютого оператори систем передачі країн континентальної Європи ENTSO-E. України.

Наголошується, що експорт електроенергії з України до інших країн здійснюється виключно при умові відсутності дефіциту в енергосистемі.

Як пояснили енергетики, повноводдя в річках та сонячна погода сприяють активній роботі гідроелектростанцій та електростанцій на ВДЕ. Через це виробники електроенергії мають можливість продавати електроенергію в сусідні країни.

Водночас імпорт електроенергії запланований незначним обсягом у вечірні години зі Словаччини, Молдови, Румунії.

Автор: 

електроенергія (4259) Укренерго (2005)


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ну да.. якщо в часи минулорічного блекаута продавали, то тепер і поготів
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04.03.2024 12:06 Відповісти
полякам, мадьярам та словакам тра' помагати, шоп вони в комфортних умовах могли блокувати нам кордони.
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04.03.2024 12:08 Відповісти
Це значить, що українська промисловість здебільшого стоїть, електроенергії від сонця дівати немає куди.
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04.03.2024 12:23 Відповісти
сонячна енергетика це така сама фікція, як і вітряки та глобальне потепління, викликане діяльністю людини.

все це бізнес і більше нічого.
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04.03.2024 13:09 Відповісти
А чого польскі фермери за дроти не чипляються ?
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04.03.2024 12:32 Відповісти
Україна наразі має потужностей близько 40 ГВт (було до війни 56), а на її потреби до війни потрібно було лише 10 ГВт, а зараз всього 6 ГВт. Хто споживає залишок потужностей і це не 750 МВт. ? 👀

Жодної відповіді на ці запитання ніхто не дав й досі.
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04.03.2024 13:07 Відповісти
В минулому році сидів в темряві та без газового котла взимку замерзали всі разом з дітьми, далі казали по телебаченню в новинах, що наступний рік буде ще гірший, то я вже на цей рік назбирав грошей та купив акумулятор з маленьким інвертором, щоб хоч лед лампочка працювали та газовий котел, а світло не виключали взимку, можна було не купляти.
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04.03.2024 16:22 Відповісти

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