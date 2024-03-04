Україна сьогодні планує рекордний експорт електроенергії

У понеділок, 4 березня, Україна планує рекордний обсяг експорту електроенергії в інші країни.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"Сьогодні протягом доби заплановано поставити на експорт рекордний обсяг електроенергії – 13 264 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 716 МВт", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що українська електроенергія буде експортована до п’яти країн: Словаччини, Угорщини, Польщі, Румунії та Молдови.

Як нагадали у компанії, з 1 березня технічно можлива максимальна потужність для експорту електроенергії з України та Молдови до Європи становить 550 МВт в годину. Таке рішення ухвалили 29 лютого оператори систем передачі країн континентальної Європи ENTSO-E. України.

Наголошується, що експорт електроенергії з України до інших країн здійснюється виключно при умові відсутності дефіциту в енергосистемі.

Як пояснили енергетики, повноводдя в річках та сонячна погода сприяють активній роботі гідроелектростанцій та електростанцій на ВДЕ. Через це виробники електроенергії мають можливість продавати електроенергію в сусідні країни.

Водночас імпорт електроенергії запланований незначним обсягом у вечірні години зі Словаччини, Молдови, Румунії.