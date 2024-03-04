У справі Коломойського допитали понад 100 осіб, – голова БЕБ

У справі бізнесмена Ігоря Коломойського детективи Бюро економічної безпеки допитали понад 100 осіб

Про це повідомив виконувач обов’язків директора БЕБ Андрій Пащук, передає пресслужба відомства.

Він уточнив, що серед допитаних є колишні та діючі співробітники "Приватбанку": інкасатори, касири та менеджмент.

Крім того, наразі проведено дві експертизи, ще дві призначено – це комплексна інженерно-технічна експертиза та судово-економічна.

"Схема, яку розслідує БЕБ, є дуже складною, в ній задіяно понад 10 суб’єктів господарювання, зокрема 4 комерційні банки. До того ж події відтерміновані у часі, а навколо самого розслідування багато маніпуляцій, зокрема й медійних", – зазначив Пащук в інтерв’ю "Укрінформу".

У чому підозрюють Коломойськго

Як повідомлялося, Ігоря Коломойського підозрюють у шахрайстві та заволодінні коштами "Приватбанку". Йому оголосили кілька підозр за різними епізодами.

Зокрема, НАБУ повідомило Коломойському та та п'ятьом його колишнім топменеджерам про підозру у заволодінні коштами "Приватбанку" на суму понад 9,2 млрд грн. Однак Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду закрила провадження у справі НАБУ щодо Коломойського через завершення строків досудового слідства, пославшись на "правки Лозового".

Водночас Служба безпеки України оголосила йому підозру за двома статтями Кримінального кодексу: ст. 190 (шахрайство), ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

Правоохоронці встановили, що бізнесмен упродовж 2013-2020 років легалізував понад 0,5 млрд грн шляхом їх виведення за кордон. При цьому він використовував інфраструктуру підконтрольних банківських установ. Крім того, у період з 2013 до 2014 року Коломойський незаконно заволодів 5,8 млрд грн. Для цього він створив злочинне угруповання, до складу якого входили співробітники банку, в якому він був засновником і акціонером, повідомляли в СБУ.