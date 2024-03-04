В Україні створять ще одне Агентство для залучення інвестицій

В Україні створять нове Агентство залучення інвестицій як єдину точку входу для інвесторів в український приватний сектор.

Про це перший віцепрем'єр - міністр економіки Юлія Свириденко повідомила на своїй сторінці у Facebook за підсумками візиту до Лондона.

"Аби всі інвестори, які бажають вкладати в приватний сектор в Україні, мали єдину точку входу, ми наразі працюємо над запуском єдиної інституції – Агенції залучення інвестицій", – написала Свириденко.

Вона додала, що це питання обговорювалося з представниками Лондонської фондової біржі (LSE).

"Під час зустрічі, її фахівці запевнили, що готові надавати свою експертизу та допомагати побудувати спроможність цієї інституції", – зазначила Свириденко.

Вона також повідомила, що під час візиту до Лондона зустрічалася також із British International Investment, який влітку минулого року на конференції про відновлення України в Лондоні заявив про готовність виділити 250 млн фунтів для фінансування приватного сектору в Україні, переважно на поствоєнне відновлення.

"Ці кошти будуть доступні з квітня через Co-investment platform. Що ми можемо робити спільно з приватним сектором уже зараз, щоб отримати це фінансування? Готувати якісні проєкти. Для цього теж залучаємо партнерів", – уточнила віце-прем'єр.

Вона додала, що залучення в Україну інвестицій і фінансування було також головною темою переговорів і з Європейським банком реконструкції та розвитку, Лондонською фондовою біржею і TheCityUK, UK Export Finance (UKEF).

"Для залучення інвестицій в оборонну сферу працюємо з UKEF. Також відкрили ліміт для України у 3,5 млрд фунтів. Декілька компаній уже отримали страхування, одна з них учора під час нашого візиту до Лондона. Плануємо розширювати співпрацю, зокрема, обговорили можливість страхування постачальників обладнання у сфері військового розмінування", – написала Свириденко.

Читайте також: Кабмін спростив імпорт обладнання для нових проєктів в рамках закону про "інвестнянь"

Як повідомлялося, в Україні вже працює Офіс залучення інвестицій (UkraineInvest) – як державна установа при Кабінеті Міністрів. Він був створений постановою уряду в жовтні 2016 року з метою залучення прямих іноземних інвестицій в Україну та підвищення іміджу держави як інвестиційно привабливої країни.

У лютому 2021 року уряд визначив UkraineInvest уповноваженою установою для підтримки інвестиційних проєктів, які мають намір отримати державну підтримку в рамках так званого закону про "інвестнянь".

https://censor.net/biz/news/3449129/u_proyekti_derjbyudjetu_zaklaly_3_milyardy_na_dotatsiyi_proyektam_z_investnyanyamy