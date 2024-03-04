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Новини
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В Україні створять ще одне Агентство для залучення інвестицій

инвестиции

В Україні створять нове Агентство залучення інвестицій як єдину точку входу для інвесторів в український приватний сектор.

Про це перший віцепрем'єр - міністр економіки Юлія Свириденко повідомила на своїй сторінці у Facebook за підсумками візиту до Лондона.

"Аби всі інвестори, які бажають вкладати в приватний сектор в Україні, мали єдину точку входу, ми наразі працюємо над запуском єдиної інституції – Агенції залучення інвестицій", – написала Свириденко.

Вона додала, що це питання обговорювалося з представниками Лондонської фондової біржі (LSE).

"Під час зустрічі, її фахівці запевнили, що готові надавати свою експертизу та допомагати побудувати спроможність цієї інституції", – зазначила Свириденко.

Вона також повідомила, що під час візиту до Лондона зустрічалася також із British International Investment, який влітку минулого року на конференції про відновлення України в Лондоні заявив про готовність виділити 250 млн фунтів для фінансування приватного сектору в Україні, переважно на поствоєнне відновлення.

"Ці кошти будуть доступні з квітня через Co-investment platform. Що ми можемо робити спільно з приватним сектором уже зараз, щоб отримати це фінансування? Готувати якісні проєкти. Для цього теж залучаємо партнерів", – уточнила віце-прем'єр.

Вона додала, що залучення в Україну інвестицій і фінансування було також головною темою переговорів і з Європейським банком реконструкції та розвитку, Лондонською фондовою біржею і TheCityUK, UK Export Finance (UKEF).

"Для залучення інвестицій в оборонну сферу працюємо з UKEF. Також відкрили ліміт для України у 3,5 млрд фунтів. Декілька компаній уже отримали страхування, одна з них учора під час нашого візиту до Лондона. Плануємо розширювати співпрацю, зокрема, обговорили можливість страхування постачальників обладнання у сфері військового розмінування", – написала Свириденко.

Читайте також: Кабмін спростив імпорт обладнання для нових проєктів в рамках закону про "інвестнянь"

Як повідомлялося, в Україні вже працює Офіс залучення інвестицій (UkraineInvest) – як державна установа при Кабінеті Міністрів. Він був створений постановою уряду в жовтні 2016 року з метою залучення прямих іноземних інвестицій в Україну та підвищення іміджу держави як інвестиційно привабливої країни.

У лютому 2021 року уряд визначив UkraineInvest уповноваженою установою для підтримки інвестиційних проєктів, які мають намір отримати державну підтримку в рамках так званого закону про "інвестнянь".

https://censor.net/biz/news/3449129/u_proyekti_derjbyudjetu_zaklaly_3_milyardy_na_dotatsiyi_proyektam_z_investnyanyamy

Автор: 

інвестиції (1533) Мінекономрозвитку (2008) Свириденко (156) інвестняня (40)


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Топ коментарі
+13
А що, інвестняні вже накрилися?
Чи це треба ще свояків десь біля ''годівниці'' прилаштувати?
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04.03.2024 13:44
+7
А усунути причину VIP-TOP корупції не пробували, щоб раз і назавжди позбутися тих, хто розробляє та кришує багатомільярдну (в доларах) корупцію? Бо для цього треба лише звільнити ВСІХ отих "ефективних менеджерів" зеленського з його ОП, починаючи з керівника ОП та всіх його заступників. І тоді не прийдеться пересувати ліжка у владному ЗЕ-борделі, лукаво називаючи цей процес "створенням нової агенції із залучення інвістицій" ... Тож, може зеленський нарешті покаже що йому дорожче - Україна та її Конституція? Чи єрмаки-татарови-шурми-подоляки та багатомільярдні доларові корупційні потоки? Нажаль, щось підказує, що владімірссанич вже давно свій вибір зробив ...
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04.03.2024 13:55
+5
Є така професія - Україну грабувати....
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04.03.2024 14:10
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А що, інвестняні вже накрилися?
Чи це треба ще свояків десь біля ''годівниці'' прилаштувати?
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04.03.2024 13:44 Відповісти
та майте совість бо Хрінпіду стримав слово та не призначив на керівні посади жодних кумів чи колег по службі з армії по стрибкам в сторону від 4-ох повісток.
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04.03.2024 14:47 Відповісти
Ермак хоче очолити і ці потоки, якщо буде єдина точка входу інвестицій!
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04.03.2024 13:46 Відповісти
Рукавадітєлєм призначать Юзіка?
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04.03.2024 13:46 Відповісти
А с прошлым агенством что случилось?
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04.03.2024 13:51 Відповісти
"Подайте христа ради червончик золотой"
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04.03.2024 13:52 Відповісти
А усунути причину VIP-TOP корупції не пробували, щоб раз і назавжди позбутися тих, хто розробляє та кришує багатомільярдну (в доларах) корупцію? Бо для цього треба лише звільнити ВСІХ отих "ефективних менеджерів" зеленського з його ОП, починаючи з керівника ОП та всіх його заступників. І тоді не прийдеться пересувати ліжка у владному ЗЕ-борделі, лукаво називаючи цей процес "створенням нової агенції із залучення інвістицій" ... Тож, може зеленський нарешті покаже що йому дорожче - Україна та її Конституція? Чи єрмаки-татарови-шурми-подоляки та багатомільярдні доларові корупційні потоки? Нажаль, щось підказує, що владімірссанич вже давно свій вибір зробив ...
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04.03.2024 13:55 Відповісти
Дурники зелені, не агенства треба створювати для викрадання інвестицій, а інвестиційний клімат, умови для інвесторі
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04.03.2024 13:59 Відповісти
А нянь будуть створювати? Бородатих і гундосих нянь, які за 5 років так змародерили Україну, що їй прийдеться довго викрабкуватися і повернути назад своїх людей довіру світу.
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04.03.2024 14:01 Відповісти
Не давайте їм нічого через "єдине вікно" - вкрадуть і спаскудять все до чого їх жадібні загрібайла торкаються... Вони хочуть "свою частку" з усього і прагнуть створювати "шлагбауми" які самі ж і будуть контролювати. Це паразити. Як їх називав Хмара "ліквідатори України"...
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04.03.2024 14:06 Відповісти
Певно, іншою, попередньою інвестскринькою неправильні або дуже неподільчиві люди опікуються!
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04.03.2024 14:09 Відповісти
Є така професія - Україну грабувати....
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04.03.2024 14:10 Відповісти
Має назву Зє&К95!
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04.03.2024 15:34 Відповісти
Це, як ліхтар-приманка, для лову довірливих метеликів.
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04.03.2024 14:10 Відповісти
Ги...Ги....та робить разом 5 ...недоумки зелені
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04.03.2024 14:27 Відповісти
це вже навіть не смішно
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04.03.2024 14:41 Відповісти
Зменшили би податкову систему , інвестори би потоком йшли. Гетьманцева у відставку
даешь податок5/10
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04.03.2024 14:55 Відповісти
Та хоч і сто. Від створення Агентств з потужними і чіткими назвами інвестиції не потечуть рікою, як при минулих.
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04.03.2024 15:04 Відповісти
Пиши прямо не "минулих", а при Порошенко!
І пофік,що від імені Порошенко у зебілів дрисняк прямо на дивані починається!
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04.03.2024 15:48 Відповісти
Та як зебілам пояснити, що Порошенко не був царем, прем'єр був не його, спікер теж, і в Раді він не мав більшість? І спільне рішення приймалось умовлянням, поступками і компромісом, а не наїздами на бізнес, відкриттям фіктивних справ, і саджанням в буцегарню?
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04.03.2024 21:16 Відповісти
Інвестицій немає, агентства замість них.
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04.03.2024 15:36 Відповісти
Потужні реХформи за 5 років від зеленського!
1 Самоуправліня - нах!
2 Забезпечня ЗСУ - нах!
3. Рефрми для ЄС/НАТО - нах!
4 Інвестняні с захмарними зарплатами - так!
4 Збільшеня витрат на утриманя зіцпрезидента у 19 РАЗІВ - так!
5 Одного інвестагенства мало,треба два і теж с захмарними заплатами - так!
6.Реформи Супрун - нах! Те,що при Супрун було безкоштовно - зараз 800гр.
Яких ще реформ від зе-мародьора ЛОХторату не вистачає?!
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04.03.2024 15:46 Відповісти
Лохотрон...
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04.03.2024 16:58 Відповісти

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