В Україні створять ще одне Агентство для залучення інвестицій
В Україні створять нове Агентство залучення інвестицій як єдину точку входу для інвесторів в український приватний сектор.
Про це перший віцепрем'єр - міністр економіки Юлія Свириденко повідомила на своїй сторінці у Facebook за підсумками візиту до Лондона.
"Аби всі інвестори, які бажають вкладати в приватний сектор в Україні, мали єдину точку входу, ми наразі працюємо над запуском єдиної інституції – Агенції залучення інвестицій", – написала Свириденко.
Вона додала, що це питання обговорювалося з представниками Лондонської фондової біржі (LSE).
"Під час зустрічі, її фахівці запевнили, що готові надавати свою експертизу та допомагати побудувати спроможність цієї інституції", – зазначила Свириденко.
Вона також повідомила, що під час візиту до Лондона зустрічалася також із British International Investment, який влітку минулого року на конференції про відновлення України в Лондоні заявив про готовність виділити 250 млн фунтів для фінансування приватного сектору в Україні, переважно на поствоєнне відновлення.
"Ці кошти будуть доступні з квітня через Co-investment platform. Що ми можемо робити спільно з приватним сектором уже зараз, щоб отримати це фінансування? Готувати якісні проєкти. Для цього теж залучаємо партнерів", – уточнила віце-прем'єр.
Вона додала, що залучення в Україну інвестицій і фінансування було також головною темою переговорів і з Європейським банком реконструкції та розвитку, Лондонською фондовою біржею і TheCityUK, UK Export Finance (UKEF).
"Для залучення інвестицій в оборонну сферу працюємо з UKEF. Також відкрили ліміт для України у 3,5 млрд фунтів. Декілька компаній уже отримали страхування, одна з них учора під час нашого візиту до Лондона. Плануємо розширювати співпрацю, зокрема, обговорили можливість страхування постачальників обладнання у сфері військового розмінування", – написала Свириденко.
Як повідомлялося, в Україні вже працює Офіс залучення інвестицій (UkraineInvest) – як державна установа при Кабінеті Міністрів. Він був створений постановою уряду в жовтні 2016 року з метою залучення прямих іноземних інвестицій в Україну та підвищення іміджу держави як інвестиційно привабливої країни.
У лютому 2021 року уряд визначив UkraineInvest уповноваженою установою для підтримки інвестиційних проєктів, які мають намір отримати державну підтримку в рамках так званого закону про "інвестнянь".
https://censor.net/biz/news/3449129/u_proyekti_derjbyudjetu_zaklaly_3_milyardy_na_dotatsiyi_proyektam_z_investnyanyamy
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Чи це треба ще свояків десь біля ''годівниці'' прилаштувати?
по службі з арміїпо стрибкам в сторону від 4-ох повісток.
даешь податок5/10
І пофік,що від імені Порошенко у зебілів дрисняк прямо на дивані починається!
1 Самоуправліня - нах!
2 Забезпечня ЗСУ - нах!
3. Рефрми для ЄС/НАТО - нах!
4 Інвестняні с захмарними зарплатами - так!
4 Збільшеня витрат на утриманя зіцпрезидента у 19 РАЗІВ - так!
5 Одного інвестагенства мало,треба два і теж с захмарними заплатами - так!
6.Реформи Супрун - нах! Те,що при Супрун було безкоштовно - зараз 800гр.
Яких ще реформ від зе-мародьора ЛОХторату не вистачає?!