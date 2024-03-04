В Україні зменшилася кількість фальшивих гривень. Які банкноти підробляють найчастіше. ІНФОГРАФІКА
У 2023 році на мільйон справжніх банкнот гривні припадало близько 2,1 підроблених банкноти. Роком раніше цей показник становив близько 2,2 банкноти.
Про це свідчать результати моніторингу щодо вилучення з обігу банкнот національної валюти, передає пресслужба Національного банку.
Якщо порівнювати із європейськими країнами, то в ЄС минулого року аналогічний показник був майже у 8 разів вищий і становив приблизно 16 банкнот євро.
Найчастіше у 2023 році в Україні підробляли банкноти старого зразка, зокрема більшість (93%) вилучених з обігу підробок припадала на банкноти трьох номіналів:
- 200 грн (61% від загальної кількості вилучених підробок та 41% від їхньої загальної суми);
- 500 грн (24% та 41% відповідно);
- 100 грн (8% та 3% відповідно).
Інші вилучені з обігу підроблені банкноти гривні становили лише 7%.
При цьому рівень підроблення банкнот іноземної валюти також був низьким. За 2023 рік в Україні вилучили з обігу менше ніж сімсот підроблених банкнот іноземної валюти (у 2022 році – близько шестисот).
Серед них переважали долари США – 97% від загальної кількості всіх вилучених підроблених банкнот іноземної валюти. На банкноти євро припадало лише 3% вилучених підроблених банкнот іноземної валюти.
Найчастіше зловмисники підробляли іноземні банкноти таких номіналів:
- 100 та 50 доларів США (92% та 7% від загальної кількості вилучених підроблених доларів США);
- 50 та 200 євро (39% та 30% від загальної кількості вилучених підроблених євро).
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