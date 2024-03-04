В Україні зменшилася кількість фальшивих гривень. Які банкноти підробляють найчастіше. ІНФОГРАФІКА

У 2023 році на мільйон справжніх банкнот гривні припадало близько 2,1 підроблених банкноти. Роком раніше цей показник становив близько 2,2 банкноти.

Про це свідчать результати моніторингу щодо вилучення з обігу банкнот національної валюти, передає пресслужба Національного банку.

Якщо порівнювати із європейськими країнами, то в ЄС минулого року аналогічний показник був майже у 8 разів вищий і становив приблизно 16 банкнот євро.

Найчастіше у 2023 році в Україні підробляли банкноти старого зразка, зокрема більшість (93%) вилучених з обігу підробок припадала на банкноти трьох номіналів:

200 грн (61% від загальної кількості вилучених підробок та 41% від їхньої загальної суми);

500 грн (24% та 41% відповідно);

100 грн (8% та 3% відповідно).

Інші вилучені з обігу підроблені банкноти гривні становили лише 7%.

Фото: НБУ Кількість фальшивих банкнот гривні зменшилася

При цьому рівень підроблення банкнот іноземної валюти також був низьким. За 2023 рік в Україні вилучили з обігу менше ніж сімсот підроблених банкнот іноземної валюти (у 2022 році – близько шестисот).

Серед них переважали долари США – 97% від загальної кількості всіх вилучених підроблених банкнот іноземної валюти. На банкноти євро припадало лише 3% вилучених підроблених банкнот іноземної валюти.

Найчастіше зловмисники підробляли іноземні банкноти таких номіналів:

100 та 50 доларів США (92% та 7% від загальної кількості вилучених підроблених доларів США);

50 та 200 євро (39% та 30% від загальної кількості вилучених підроблених євро).