Кабмін спрогнозував зростання ВВП на 5% цього року

За підсумками 2023 року показник ВВП в Україні зріс на 5,6%, у 2024 році уряд розраховує на 5% зростання.

Про це під час пресконференції повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає Укрінформ.

"Ми маємо за минулий рік 5,6% зростання ВВП. Розраховуємо до 5% зростання цього року. Звісно, порівняно із 30% втрат території, економіки, ВВП, це відносно невеликі цифри, але це цифри зростання. Це допомагає нам у тому числі фінансувати і армію, і всі соціальні платежі", – сказав він.

Прем’єр нагадав, що на армію в державному бюджеті у 2024 році передбачено 1,7 трлн грн, що становить половину видатків, яку Україна має забезпечувати внутрішнім ресурсом. Решта видатків забезпечується завдяки допомозі наших партнерів.

"Тому наше завдання – оптимізувати нашу економіку таким чином, щоб бюджет держави зростав, ВВП зростав. Минулого року ми отримали більше податків, ніж очікували, за що я дякую нашому бізнесу", – зазначив голова уряду.

Шмигаль також зауважив, що Україна продовжує повною мірою виконувати свої соціальні зобов’язання і фінансувати всі соціальні виплати, зокрема, пенсії, які з 1 березня були проіндексовані на 8%.

"Все буде вчасно – індексація і виплати. І всі інші соціальні зобов'язання, а це понад 30, Україна виконує повною мірою. Ми не затримуємо соціальні виплати, і весь спектр "соціалки" виконується, незважаючи на війну", – сказав він.

У 2024 році у бюджеті на соцзахист населення закладено 469 млрд грн, не враховуючи частину зібраного ЄСВ, який напряму іде до Пенсійного фонду України.