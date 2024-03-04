Шмигаль анонсував зменшення кількості міністерств на третину

У межах реформи уряду передбачається скоротити кількість міністерств на третину.

Про це під час пресконференції повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Інтерфакс-Україна.



"Ведемо роботу щодо зміни формату уряду. Зокрема, скорочення кількості міністерств. Хочемо скоротити кількість міністерств на третину, скоротити кількість державних службовців", – сказав він.



Крім того, Шмигаль зазначив, що влада працює над створенням сильного Центру уряду, де буде зосереджено допоміжні адміністративні функції.



"Міністерства повинні мати невелику кількість дуже хороших фахівців, які формуватимуть державну політику, а Центр уряду надаватиме юридичну підтримку у кадровій, бухгалтерсько-фінансовій сферах. Також Центр уряду має швидко готувати документи для того чи іншого міністерства", – додав він.



За словами прем'єра, має бути не більше 15-16 міністерств – це оптимальна кількість для ефективної роботи.



Водночас, прем'єр не виявив бажання розкривати суть майбутнього переформатування, відповідаючи на запитання, чи є в планах реорганізувати Мінветеранів, розподіливши функції між Мінсоцполітики та Міноборони, а також замість Мінспорту та Мінкультури створити профільні агенції. Наразі в Україні 19 міністерств.



Раніше міністр Кабінету міністрів Олег Немчинов припустив, що запуск Центру уряду відбудеться до 2025 року.