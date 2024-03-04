В уряді почали готувати новий Митний кодекс на основі правил ЄС

В уряді розпочали розробку нового Митного кодексу України на основі Митного кодексу ЄС.

Відповідне рішення закріплено наказом Міністерства фінансів від 29 лютого №100 "Про організацію роботи над підготовкою проєкту нового Митного кодексу України", інформує пресслужба міністерства.

Цим наказом створено експертні команди, до складу яких увійшли представники Мінфіну, Державної митної служби та експерти проектів, фінансованих ЄС: Команди підтримки реформ Мінфіну та Держмитслужби, а також Програми ЄС з підтримки управління державними фінансами (EU4PFM).

"Перед командами поставлено завдання підготувати на основі Митного кодексу ЄС базовий проект нового Митного кодексу України для його подальшого обговорення із залученням ширшого кола експертів, представників громадськості та бізнесу", – зазначається у повідомленні.

На його виконання у Києві вже відбулася стартова зустріч керівництва Мінфіну та Держмитслужби з менеджментом EU4PFM та представниками Команди підтримки реформ Мінфіну.

"Ми будемо підтримувати написання нового Митного кодексу України на основі Митного кодексу ЄС експертами, які працюватимуть в експертних командах за напрямками, разом із експертами Команди підтримки реформ. Сподіваюся, до кінця року в нас, як результат, буде документ такої якості, який ми зможемо показати громадськості", – повідомив ключовий міжнародний експерт EU4PFM з питань митниці Вітяніс Алішаускас.

За словами директора Департаменту митної політики Мінфіну Олександра Москаленка, якого призначено координатором розробки документа, новий Митний кодекс потрібно ухвалити у 2025 році.

"Якщо ми дивимося в горизонт Україна у Євросоюзі-2030, у нас є коридор для розробки нового Митного кодексу України із запасом часу до шести місяців. У 2027 році мінімум рік мають застосовуватись у повному обсязі європейські митні правила на національному рівні. Тобто починаючи з 2027 мають набрати чинності всі підзаконні акти. Прийняття цих актів – це 2026-й рік, бо ми розуміємо, який це обсяг нормативного регулювання. Щоб написати підзаконні акти у 2026-му, у 2025-му має бути прийнятий новий Митний кодекс", – пояснив представник Мінфіну.