В Україні створять п’ять спільних підприємств із західними виробниками зброї

Україна уклала вже п’ять договорів про спільне виробництво озброєння з провідними компаніями світу, цього року таких спільних підприємств створять ще десятки.

Про це під час пресконференції повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає Укрінформ.

"Дуже плідно співпрацюємо з лідерами виробництва озброєнь світу. Уже можемо говорити про 5 укладених контрактів і створення 5 спільних підприємств в Україні у співпраці з західними виробниками озброєння. Ця робота продовжується. Таких підприємств цього року будуть десятки", – зазначив він.

За словами прем’єра, деякі підприємства Україна створює з партнерами непублічно. "Ми не оприлюднюємо, де вони створюються, щоб забезпечити їхню безпеку", – сказав він.

Шмигаль підкреслив, що насправді дуже багато провідних виробників зброї розглядають сьогодні можливість бути присутніми в Україні, укладати контракти, створювати спільні підприємства і виробляти зброю, а також складати окремі елементи і проводити ремонтні роботи.

"Це суттєво посилить нашу безпекову складову", – наголосив голова уряду.

Раніше повідомлялося, що німецький концерн Rheinmetall та "Українська оборонна промисловість" ("Укроборонпром") утворили спільне підприємство. Компанія планує побудувати перші зразки бронетехніки в Україні вже у 2024 році.