Економіка Польщі зростає завдяки Україні і біженцям, – Шмигаль (оновлено)

Україна у 2022-2023 роках забезпечила додаткове зростання ВВП Польщі на 1-3% щороку.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на пресконференції, передає Інтерфакс-Україна.

"Загалом, за даними Національного банку України, Credit Agricole, Deloitte, Oxford Economics, за ці два роки українці та Україна вплинули на ВВП Польщі від 1% до 3% щорічного зростання", – сказав Шмигаль.

Він пояснив, що Польща отримала 2 мільярди євро від Європейського інвестбанку за договором надання позики польським містам і регіонам, які приймають українських біженців.

"0,6 мільярда євро отримала Польща від Європейської комісії в рамках виплати 3,5 мільярда країнам-членам ЄС для допомоги тим регіонам, які підтримують українських біженців", – додав прем'єр-міністр.

За його словами, українські підприємці, які працюють у Польщі, за 2022-2023 рік сплатили податки та внески на соціальне страхування до польського бюджету в розмірі 2,3 млрд євро.

"Для порівняння, Польща витратила 1,1 мільярда євро на підтримку і соціальну допомогу, освіту українських біженців... Українці, які приїхали до Польщі, своїми банківськими картками розрахувалися в польських магазинах і залишили в польському бізнесі 4 мільярди євро... З рахунків українських громадян в економіку Польщі перераховано 2,1 мільярда євро з 24 лютого 2022 року до липня 2023 року, з них у торговельних мережах – 1,9 мільярда євро", – розповів Шмигаль.

Окрім цього, прем'єр-міністр наголосив, що 48,4 тис. індивідуальних компаній зареєстрували громадяни України в Польщі за два роки повномасштабної війни, і що власники цих компаній також платять податки до бюджету.

Він також нагадав, що 691 тис. українців працевлаштовані в Польщі і повністю сплачують податки.

"749 млн євро – це сума контрактів, підписаних Міністерством оборони України з польськими компаніями - виробниками озброєнь. 43 контракти підписано і за ними теж платитимуть податки", – додав керівник уряду.

Шмигаль також розповів, що Україна нічого не отримала з коштів, зібраних на двох донорських конференціях, які відбувалися в Польщі.

"За нашими даними, на першій (було зібрано, – ред.) понад 10 мільярдів євро, на другій – понад 6 мільярдів євро. Україна з них не отримала нічого. Кошти збирала Польща разом із Єврокомісією для підтримки України... Ми не знаємо долю цих коштів", – підсумував Шмигаль.

Українці в Польщі

Раніше заступник держсекретаря Міністерства внутрішньої політики й адміністрації Польщі Мацей Дущик заявив, що в Польщі рівень працевлаштування українських біженців є найвищим серед країн Євросоюзу, завдяки цьому зростання ВВП впродовж п’яти років, за прогнозом, може становити на рівні 1,2-2%.

В Управлінні соціального страхування Польщі (ZUS) зареєстровано понад 750 тис. українців, що становить понад 70% від усіх іноземців.