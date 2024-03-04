Оператор тилу купив тактичних навушників для військових на 300 мільйонів. Ціни вдалося знизити на чверть
Держпідприємство "Державний оператор тилу" (ДОТ) Міністерства оборони закупило 20 тис. тактичних навушників для Збройних сил України.
За даними у системі Prozorro, очікувана вартість закупівлі становила 413,07 млн грн, під час торгів ціну вдалося знизити до 300,22 млн грн.
Зокрема, у ТОВ "Швейна фабрика "Галант" придбали 15 000 тактичних навушників Peltor Comtac 3M по 15 896 грн за одиницю, що на 23% менше за ціну останньої закупівлі Міністерства оборони України, уточнили у пресслужбі ДОТ.
Ще 5 000 навушників Sordin Hadband купили у ТОВ "Екстрім-Текс" по 12 355 грн за одиницю, що на 37% дешевше, ніж ціна в останній закупівлі Міноборони в грудні.
Як повідомлялося, у січні Міноборони вперше централізовано купило тактичні навушники для військових на 140 мільйонів.
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