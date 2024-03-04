Шмигаль заявив про готовність держави викупити всі дрони в українських виробників

Український ринок готовий виробляти понад 1 млн дронів, і держава викуповуватиме все, що зможе виробити бізнес.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив на пресконференції, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми розуміємо, що наш бізнес і ринок в Україні вже готові виробляти більше, ніж 1 млн дронів. Ми викуповуватимемо все, що зможе зробити наш бізнес, для того, щоб передавати нашим Силам безпеки і оборони для захисту країни", – пообіцяв Шмигаль.

Прем'єр зазначив, що значні кошти виділяються саме на закупівлю озброєння в українських виробників.

"Завдання стоїть 50% коштів, які виділяються на закупівлю озброєння та військової техніки, використовувати саме в країні та контрактувати вітчизняних виробників", – додав голова уряду.

Водночас Шмигаль наголосив, що найбільша увага при закупівлі озброєнь сьогодні сконцентрована на безпілотниках і РЕБ.

Що відомо про закупівлі дронів державою для ЗСУ?

Як повідомлялося, за даними Мінстратегпрому, упродовж січня-лютого 2024 року українські виробники виготовили близько 200 тисяч FPV-дронів.

За даними Мінцифри, вже законтрактовано понад 50% із передбачуваного 1 млн дронів українського виробництва.

Раніше міністр із питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін закликав НАТО закупити 1 млн дронів для України в українських виробників, запевнивши в наявності необхідних можливостей і технологій.