До Румунії переїхали 300 українських компаній за рік, найбільше – з ІТ
З моменту російського вторгнення 24 лютого 2022 року і донині на румунський ринок вийшли понад 775 українських компаній, лише за 2023 рік розпочали роботу в Румунії понад 300 українських компаній.
Про це президент Торгово-промислової палати Румунії (The Chamber of Commerce and Industry of Romania, CCIR) Міхай Дарабан розповів агентству Інтерфакс-Україна.
"Від самого початку агресії CCIR підтримав релокацію українських компаній. Залежно від секторів діяльності ми вважаємо, що переїзд буде своєчасним рішенням для українського бізнесу, оскільки в румунській економіці є сектори, які можуть прийняти нові компанії", – сказав голова CCIR.
Серед понад 300 українських компаній, які розпочали роботу в Румунії 2023 року, значна частина представляє IT-сектор (121 компанія), на другому місці – сервісні послуги (47), на третьому – будівельні роботи житлових і нежитлових будівель (33).
Є також компанії, що здійснюють торгівлю, автомобільні перевезення товарів, а також консалтинг у сфері бізнесу та управління, додав Дарабан.
Загалом, за даними Державної митної служби України, обсяги торгівлі між країнами зросли більш ніж удвічі з 2022 року:
- імпорт із Румунії до України зріс за підсумками 2023 року до $1,6 млрд (із $0,8 млрд 2021 року та $1,5 млрд 2022 року), у товарному вираженні – до 1,1 млн тонн (0,5 млн тонн 2021 у році та 1,1 млн тонн за 2022 рік;
- експорт з України до Румунії за підсумками 2023 року становить $3,8 млрд ($1,5 млрд у 2021 році і $3,9 млрд у 2022 році), 11,7 млн тонн (3,4 млн тонн 2021 року та 11 млн тонн 2022 року).
За словами Дарабана, румунські компанії зацікавлені в розвитку в Україні таких галузей, як зелена енергетика, інформаційні технології, оборонна промисловість і транспорт, промисловість будівельних матеріалів, технології з доданою вартістю та аеронавтика.
Він зауважив, що минулого року між ТПП України та ТПП Румунії було підписано меморандум, яким передбачено створення та спільне управління платформою використання економічних можливостей, пов'язаних із майбутнім відновленням України. Однак ця платформа все ще перебуває у стадії розробки.
Водночас Дарабан підтвердив, що поточна ситуація загострила проблеми, з якими стикаються румунські компанії на українському ринку.
"Важливо більше працювати над прозорістю динаміки економічного середовища в Україні, надаючи міжнародній бізнес-спільноті детальнішу інформацію про митне та податкове законодавство, нормативну та загальну правову базу України. Крім того, більший акцент на нормальній конкурентоспроможності, передбачуваності та інструментах захисту іноземних інвестицій в Україні зможе підвищити інтерес румунського бізнесу до українського ринку", – прокоментував він.
Торгово-промислова Палата Румунії створена 1868 року, охоплює мережу 42 територіальних торгово-промислових палат, зокрема двосторонні торговельні палати та професійні асоціації; працює над створенням стабільного ділового клімату, сприятливого для розвитку приватного сектору та для консолідації стійкого, відкритого ринку.
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сказав що буде великий ізраіль замість україни про яку ми мріяли
і не наібав!!!!!
сказав що продасть ***** українську землю
і не наібав!!!!
а кажуть, що він брехун...
P.S. гетьманцев руснявый *****
А ты блеать, сам подавал отчеты в налоговую?
А ты блеать, хоть раз ракрывался?
ТАК ***** ******* !!!!!!
геттманцева на Гиляку
У мене одна людина в штаті створює сплату 1 млн. 426 тис. грн. платежів до бюджету в рік.
Скільки сплачує один ітішний ФОП в рік, скажи будь ласка цифру, недолуге ти моє?
І це в кращому випадку, як мені підказують твої ж колеги.
Купи краще квиток в Румунію, сядь там зручно і забудь звідки ти туда приперся.
ти напевно працюєшь з госконтактами та напевне з ресурсами України, тому тебе так ощіпують
а давай подивимся на типового айтішника, такого як я
я просто ломаю собі мозг, кілічу собі спиту, очі та взагалі життя за долари
мені, щоб працювати, не треба нічого - лише ноутбук з виносною клавою та будь який засіб доступу до інтернету, навіть шарінг за телефона, який втикається у ноубук
відповідно, я не користуюся нічим взагалі, що має прив'язку до України, ні госконтрактами, ні ресурсами України
гроші отримувати я могу на будь-яку картку у світі, будь які айтішники знають що таке картки нетєллера, скрила, пайоніра, революта та інші. Немає жодного айтішника у світі, що не мав би кріпто-рахунка, на бінансі, хаобі, байбіті та інших кріпто-біржах
давай виходити з того, що будь-який айтішнік на другий-третій рік вже буже мати акаунти на всіх кріптобіржах і мати картки всіх можливих інтернет-карток
якщо ти це не приймаєшь, тоді розмовляти взагалі ні про що
якщо ти зрозумів, що я, як й всі інші мільони українских айтішніків - маю 10-20 різноманітних аґпластікових карток різноманітних інтернет розрахункових сістем та 10-20 акаунтів на різних кріпто-біржах - якщо ти прийняв все це як початок для подальшої розмови, то рухаємось далі
а ось тут, ставимо крапочку и робимо пояснення
багато-багато років я загоняв свої гроші (незалежно від того, що я маю більш 10-ти пластікових карток типа пайонира, скрила, нетєлера, революта та інших) - я загоняв все що заробляв у ОщадБанк
і до приблизно середини минулого року я міг вільно користуватися моєю карткою ОщадБанка - тобто розраховуватися нею у магазинах, підтримувати своє життя
але.. несподіванно, приблизно у вересні минулого року, ОщадБанк зажував мої гроші, написав - що я не можу ними розрахуватися у магазині, цікаво, правда?
як ти думаєшь - що я далі буду робити?
правильно - ніколи знову.
ніколи знову я вже не буду давати моїм клієнтам рахунок у ОщадБанку.
а буду їм давати що завгодно, у мене, як і у будь якого українського айтішника - точно більше 20-ти рахунків по всьому світі, якщи ти не розумієщь це, то розмовляти просто ні про що.
хто небудь був покараний за те, що ОщадБанк блокує доларові рахунки айтішників?
а?
ось тут й лежить ключик - кого треба покарати - айтішніка, якому потрібно піти до магазіна та купити собі хліба з картки
чи менеджмент та власників ОщадБанка.
Знайди для себе правильну відповідь - хто винен у тому, що IT-шники пішли з України.
2. Розкажи мені друже все ж, скільки ти заплатив того 5% податку за минулий рік?
Ну, клацни виписку та й все.
І не мути воду своїми емоціями. Всі в одній жопі.
Стрьомно, правда?)
Признайся за чий рахунок твоя мама отримує пенсію, і за чий рахунок до тебе востаннє доїхала поліція?
41.5% - це овердофіга навіть у порівнянні з іншими країнами
тим паче при з/п урядовців, що інколи перевищують з/п їх колег за кордоном
Навіть зерно їм нахер не потрібне, а більше нічого і немає.
що у румун немає
бізнес-нянь
так от, норм ІТ-шник має десь $5К /міс, що навіть при 5% ЄП дає країні $3K /рік (114К грн) + 4.2К грн /квартал ЕСВ (+ ще 16К грн)
тобто маємо 130 000 грн чистого податку при витратах держави 0 грн
не кажу вже за опосередковані податки (НДС у всьому, що купляє ІТ-шнік, акцизи, податки на нерухомість та таке інше)
тому - так, деражві невигідно втрачати такий актив
тим паче, що більше половини цих "міллєніалів" голосували за Зе свого часу
ps: хто думає, що 5% - мало, скажу що поруч є країни, де такий податок становить 4% і навіть 3%, і перереєструвати можна за кілька днів
дурнів серед айтішників невелика кількість
от наприклад, я - порохобот
до 30-35 років у поціновувачів смузі/вейпів/барбершопів - переважно була каша в голові, як і у бабок за 70 років
принаймі з тими, з ким спілкувався особисто
"тобто маємо 130 000 грн чистого податку при витратах держави 0 грн" ??
А це які ще витрати держави повинні були бути?))
при створенні де-яких підприємств держава надає пільги (на землю, ліцензії, інші), може навіть бути співвласником, інвестуючи частку у статутний капітал