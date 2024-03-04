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Новини
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До Румунії переїхали 300 українських компаній за рік, найбільше – з ІТ

іт

З моменту російського вторгнення 24 лютого 2022 року і донині на румунський ринок вийшли понад 775 українських компаній, лише за 2023 рік розпочали роботу в Румунії понад 300 українських компаній.

Про це президент Торгово-промислової палати Румунії (The Chamber of Commerce and Industry of Romania, CCIR) Міхай Дарабан розповів агентству Інтерфакс-Україна.

"Від самого початку агресії CCIR підтримав релокацію українських компаній. Залежно від секторів діяльності ми вважаємо, що переїзд буде своєчасним рішенням для українського бізнесу, оскільки в румунській економіці є сектори, які можуть прийняти нові компанії", – сказав голова CCIR.

Серед понад 300 українських компаній, які розпочали роботу в Румунії 2023 року, значна частина представляє IT-сектор (121 компанія), на другому місці – сервісні послуги (47), на третьому – будівельні роботи житлових і нежитлових будівель (33).

Є також компанії, що здійснюють торгівлю, автомобільні перевезення товарів, а також консалтинг у сфері бізнесу та управління, додав Дарабан.

Загалом, за даними Державної митної служби України, обсяги торгівлі між країнами зросли більш ніж удвічі з 2022 року:

  • імпорт із Румунії до України зріс за підсумками 2023 року до $1,6 млрд (із $0,8 млрд 2021 року та $1,5 млрд 2022 року), у товарному вираженні – до 1,1 млн тонн (0,5 млн тонн 2021 у році та 1,1 млн тонн за 2022 рік;
  • експорт з України до Румунії за підсумками 2023 року становить $3,8 млрд ($1,5 млрд у 2021 році і $3,9 млрд у 2022 році), 11,7 млн тонн (3,4 млн тонн 2021 року та 11 млн тонн 2022 року).

За словами Дарабана, румунські компанії зацікавлені в розвитку в Україні таких галузей, як зелена енергетика, інформаційні технології, оборонна промисловість і транспорт, промисловість будівельних матеріалів, технології з доданою вартістю та аеронавтика.

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Він зауважив, що минулого року між ТПП України та ТПП Румунії було підписано меморандум, яким передбачено створення та спільне управління платформою використання економічних можливостей, пов'язаних із майбутнім відновленням України. Однак ця платформа все ще перебуває у стадії розробки.

Водночас Дарабан підтвердив, що поточна ситуація загострила проблеми, з якими стикаються румунські компанії на українському ринку.

"Важливо більше працювати над прозорістю динаміки економічного середовища в Україні, надаючи міжнародній бізнес-спільноті детальнішу інформацію про митне та податкове законодавство, нормативну та загальну правову базу України. Крім того, більший акцент на нормальній конкурентоспроможності, передбачуваності та інструментах захисту іноземних інвестицій в Україні зможе підвищити інтерес румунського бізнесу до українського ринку", – прокоментував він.

Торгово-промислова Палата Румунії створена 1868 року, охоплює мережу 42 територіальних торгово-промислових палат, зокрема двосторонні торговельні палати та професійні асоціації; працює над створенням стабільного ділового клімату, сприятливого для розвитку приватного сектору та для консолідації стійкого, відкритого ринку.

Автор: 

Румунія (299) торгівля (884) ІТ-індустрія (547) релокація (35)


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Топ коментарі
+7
даю подсказку **********. Повышайте процент для фопов, тогда вобще никто не вернется. Лучшие умы будут создавать валовый продукт иностранцам.

P.S. гетьманцев руснявый *****
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04.03.2024 17:54
+3
бачиш, куди не ткни, хер знайдеш виборця зе!паяца. а їх - 13 541 528.
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04.03.2024 17:58
+2
Процент для фопов небольшой, 5% это не о чем. тут скорее проблема, что нельзя бронировать сотрудников.
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04.03.2024 17:57
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так вони ж, за нього і голосували.
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04.03.2024 17:51 Відповісти
бачиш, куди не ткни, хер знайдеш виборця зе!паяца. а їх - 13 541 528.
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04.03.2024 17:58 Відповісти
це результат діяльності нєв"****** найвеличнішого боневтіка **********
сказав що буде великий ізраіль замість україни про яку ми мріяли
і не наібав!!!!!
сказав що продасть ***** українську землю
і не наібав!!!!
а кажуть, що він брехун...
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04.03.2024 18:32 Відповісти
Вони і раніше не хотіли залишатися в Україні , просто війна допогла їм там влаштуватися, а так би хер їх там хто взяв , поки "не розумні" і не "освічені" захищають країну.
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04.03.2024 21:22 Відповісти
даю подсказку **********. Повышайте процент для фопов, тогда вобще никто не вернется. Лучшие умы будут создавать валовый продукт иностранцам.

P.S. гетьманцев руснявый *****
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04.03.2024 17:54 Відповісти
Процент для фопов небольшой, 5% это не о чем. тут скорее проблема, что нельзя бронировать сотрудников.
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04.03.2024 17:57 Відповісти
А ты блеать, сам был Фопом?
А ты блеать, сам подавал отчеты в налоговую?
А ты блеать, хоть раз ракрывался?
ТАК ***** ******* !!!!!!
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04.03.2024 20:03 Відповісти
блеать зеленая...
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04.03.2024 20:05 Відповісти
Тому що треба було знижати податки до 5/10 , щоб компанії до України їхали , а не навпаки ,
геттманцева на Гиляку
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04.03.2024 17:55 Відповісти
а раптом, воно, з тих 5-6 менеджерів?
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04.03.2024 17:59 Відповісти
Налоги и так самые низкие из того. что может быть. И они пока не повышались. Может причина все же в другом? У нас ничего с 24 февраля 2022 года не произошло в стране? Но гетманцев пдр, тут да.
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04.03.2024 18:00 Відповісти
Ніхрена собі, найцнижчі податки! А податкове навантаження одна з найвищих. І, що найгірше, найбрудніші схеми їх деребану. І тут навіть не у війні справа, то вже традиції такі. Скажімо, у скандинавських країнах реально дуже високі податки, але ж вони там реально повертаються платникам, а в нас чорна дира. А тут ще й війна і гєтьманцєви всілякі...
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04.03.2024 19:06 Відповісти
Вы вообще не в курсе. Большая часть айтишников фоп, 5% + есв 1562 грн.
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04.03.2024 19:11 Відповісти
В курсі: https://dou.ua/lenta/news/taxes-from-it-in-2022/ 10 ІТ-компаній України, які сплатили найбільше податку на прибуток у 2022 році - аналітика BRDO
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04.03.2024 19:14 Відповісти
Що в цьому поганого? З 2014 року було обрано шлях, це аграрна країна. Ось і їжте тепер свій вибір.
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04.03.2024 17:59 Відповісти
А до 14-го ну чисто індустріалізація, дамбас кармящій... Правда, левова частка знищеної промисловості чомусь в часи Кучми і Януковича... Ну і путян, ввяді вайска. То ж твій, ****, вибір?
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04.03.2024 19:09 Відповісти
Ей, керівники цих компній не читали програму Зеленського, що поляки будуть їхати до нас, а не втікати до Румунії та в другі країни. Чому втікати від раю?
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04.03.2024 18:24 Відповісти
Взагалі сфера ІТ в Україні нагадує мені банду мародерів або зграю стерв'ятників. Сиділо воно тут, ухилялося від сплати податків, плативши свої нещасні 5-6% (а не 41,%) з доларової ЗП, а коли стало жарко - сєбалося в Румунію чи куди там ще. І тепер ще пи..дить що щось не так. Може ви краще вже не повертатесь? Бо вже набридло дивитися на вас як на кітч.
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04.03.2024 18:48 Відповісти
Эти 5% больше чем твои 41. На самом деле 37 а не 41, считать ты тоже не умеешь. Точнее просто складывать проценты от разных сумм неправильно. Я молчу про то, что бюджет наполняется с ндс и акцизов, так что и тут больше чем ты.
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04.03.2024 19:13 Відповісти
У мене компанія має в штаті 171 працевлаштовану особу. За 2023 рік компанія сплатила 244 млн грн податків (ЄСВ, ПДФО, Військовий збір, ввізний ПДВ, ПДВ від реалізації, податок на прибуток, податок на вивід дивідендів). Ти хочеш сказати що не вмію рахувати податки??
У мене одна людина в штаті створює сплату 1 млн. 426 тис. грн. платежів до бюджету в рік.
Скільки сплачує один ітішний ФОП в рік, скажи будь ласка цифру, недолуге ти моє?
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04.03.2024 19:34 Відповісти
Шо, стрьомно сказати про свої сплачені 45 тис.грн податку в рік?)
І це в кращому випадку, як мені підказують твої ж колеги.
Купи краще квиток в Румунію, сядь там зручно і забудь звідки ти туда приперся.
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04.03.2024 20:22 Відповісти
а можно, Рома - я відповім тобі від імені айтішника. Вибайчай, не витримав.
ти напевно працюєшь з госконтактами та напевне з ресурсами України, тому тебе так ощіпують
а давай подивимся на типового айтішника, такого як я
я просто ломаю собі мозг, кілічу собі спиту, очі та взагалі життя за долари
мені, щоб працювати, не треба нічого - лише ноутбук з виносною клавою та будь який засіб доступу до інтернету, навіть шарінг за телефона, який втикається у ноубук
відповідно, я не користуюся нічим взагалі, що має прив'язку до України, ні госконтрактами, ні ресурсами України
гроші отримувати я могу на будь-яку картку у світі, будь які айтішники знають що таке картки нетєллера, скрила, пайоніра, революта та інші. Немає жодного айтішника у світі, що не мав би кріпто-рахунка, на бінансі, хаобі, байбіті та інших кріпто-біржах
давай виходити з того, що будь-який айтішнік на другий-третій рік вже буже мати акаунти на всіх кріптобіржах і мати картки всіх можливих інтернет-карток
якщо ти це не приймаєшь, тоді розмовляти взагалі ні про що
якщо ти зрозумів, що я, як й всі інші мільони українских айтішніків - маю 10-20 різноманітних аґпластікових карток різноманітних інтернет розрахункових сістем та 10-20 акаунтів на різних кріпто-біржах - якщо ти прийняв все це як початок для подальшої розмови, то рухаємось далі
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04.03.2024 22:37 Відповісти
а далі, Рома, мені потрібна чітка робота банків та мінімальні податки.
а ось тут, ставимо крапочку и робимо пояснення
багато-багато років я загоняв свої гроші (незалежно від того, що я маю більш 10-ти пластікових карток типа пайонира, скрила, нетєлера, революта та інших) - я загоняв все що заробляв у ОщадБанк
і до приблизно середини минулого року я міг вільно користуватися моєю карткою ОщадБанка - тобто розраховуватися нею у магазинах, підтримувати своє життя
але.. несподіванно, приблизно у вересні минулого року, ОщадБанк зажував мої гроші, написав - що я не можу ними розрахуватися у магазині, цікаво, правда?
як ти думаєшь - що я далі буду робити?
правильно - ніколи знову.
ніколи знову я вже не буду давати моїм клієнтам рахунок у ОщадБанку.
а буду їм давати що завгодно, у мене, як і у будь якого українського айтішника - точно більше 20-ти рахунків по всьому світі, якщи ти не розумієщь це, то розмовляти просто ні про що.
хто небудь був покараний за те, що ОщадБанк блокує доларові рахунки айтішників?
а?
ось тут й лежить ключик - кого треба покарати - айтішніка, якому потрібно піти до магазіна та купити собі хліба з картки
чи менеджмент та власників ОщадБанка.
Знайди для себе правильну відповідь - хто винен у тому, що IT-шники пішли з України.
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04.03.2024 22:46 Відповісти
1. Держконтрактів (а не госконтрактів!) - немає. І ніколи не було. Принципово.

2. Розкажи мені друже все ж, скільки ти заплатив того 5% податку за минулий рік?
Ну, клацни виписку та й все.
І не мути воду своїми емоціями. Всі в одній жопі.

Стрьомно, правда?)
Признайся за чий рахунок твоя мама отримує пенсію, і за чий рахунок до тебе востаннє доїхала поліція?
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04.03.2024 23:00 Відповісти
Хотів всіх наїбати але в тебе нічого не вийшло?)😂😂😂
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04.03.2024 23:14 Відповісти
DDDD
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04.03.2024 19:26 Відповісти
нажаль, все так

41.5% - це овердофіга навіть у порівнянні з іншими країнами

тим паче при з/п урядовців, що інколи перевищують з/п їх колег за кордоном
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04.03.2024 22:15 Відповісти
Це тепер єдине для чого Україна потрібна ЄС. Висосати звідси мозги та ресурси, тим паче напрягатись для цього не треба, Україна сама робить все для цього самовбиваючись об стіну.
Навіть зерно їм нахер не потрібне, а більше нічого і немає.
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04.03.2024 18:56 Відповісти
Результат роботи недолугих
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04.03.2024 19:16 Відповісти
а все тому
що у румун немає
бізнес-нянь
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04.03.2024 20:04 Відповісти
Бо в підприємців вже існує таке поняття - "Геноцид Гетьманцева". Плюс наїзди так званих "правоохоронних" органів на всіх, хто не ліг під ОПу.
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04.03.2024 21:12 Відповісти
бачу, де-кого тут коробить

так от, норм ІТ-шник має десь $5К /міс, що навіть при 5% ЄП дає країні $3K /рік (114К грн) + 4.2К грн /квартал ЕСВ (+ ще 16К грн)

тобто маємо 130 000 грн чистого податку при витратах держави 0 грн

не кажу вже за опосередковані податки (НДС у всьому, що купляє ІТ-шнік, акцизи, податки на нерухомість та таке інше)

тому - так, деражві невигідно втрачати такий актив

тим паче, що більше половини цих "міллєніалів" голосували за Зе свого часу

ps: хто думає, що 5% - мало, скажу що поруч є країни, де такий податок становить 4% і навіть 3%, і перереєструвати можна за кілька днів
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04.03.2024 22:06 Відповісти
от щодо того, що айтішники голосували за ЗЕ - я б заперечив
дурнів серед айтішників невелика кількість
от наприклад, я - порохобот
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04.03.2024 23:01 Відповісти
ті, хто старше 40 - так

до 30-35 років у поціновувачів смузі/вейпів/барбершопів - переважно була каша в голові, як і у бабок за 70 років

принаймі з тими, з ким спілкувався особисто
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05.03.2024 16:23 Відповісти
А це як:
"тобто маємо 130 000 грн чистого податку при витратах держави 0 грн" ??

А це які ще витрати держави повинні були бути?))
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04.03.2024 23:09 Відповісти
де-які галузі, наприклад, є дотаційними

при створенні де-яких підприємств держава надає пільги (на землю, ліцензії, інші), може навіть бути співвласником, інвестуючи частку у статутний капітал
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05.03.2024 16:21 Відповісти

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