До Румунії переїхали 300 українських компаній за рік, найбільше – з ІТ

З моменту російського вторгнення 24 лютого 2022 року і донині на румунський ринок вийшли понад 775 українських компаній, лише за 2023 рік розпочали роботу в Румунії понад 300 українських компаній.

Про це президент Торгово-промислової палати Румунії (The Chamber of Commerce and Industry of Romania, CCIR) Міхай Дарабан розповів агентству Інтерфакс-Україна.

"Від самого початку агресії CCIR підтримав релокацію українських компаній. Залежно від секторів діяльності ми вважаємо, що переїзд буде своєчасним рішенням для українського бізнесу, оскільки в румунській економіці є сектори, які можуть прийняти нові компанії", – сказав голова CCIR.

Серед понад 300 українських компаній, які розпочали роботу в Румунії 2023 року, значна частина представляє IT-сектор (121 компанія), на другому місці – сервісні послуги (47), на третьому – будівельні роботи житлових і нежитлових будівель (33).

Є також компанії, що здійснюють торгівлю, автомобільні перевезення товарів, а також консалтинг у сфері бізнесу та управління, додав Дарабан.

Загалом, за даними Державної митної служби України, обсяги торгівлі між країнами зросли більш ніж удвічі з 2022 року:

імпорт із Румунії до України зріс за підсумками 2023 року до $1,6 млрд (із $0,8 млрд 2021 року та $1,5 млрд 2022 року), у товарному вираженні – до 1,1 млн тонн (0,5 млн тонн 2021 у році та 1,1 млн тонн за 2022 рік;

експорт з України до Румунії за підсумками 2023 року становить $3,8 млрд ($1,5 млрд у 2021 році і $3,9 млрд у 2022 році), 11,7 млн тонн (3,4 млн тонн 2021 року та 11 млн тонн 2022 року).

За словами Дарабана, румунські компанії зацікавлені в розвитку в Україні таких галузей, як зелена енергетика, інформаційні технології, оборонна промисловість і транспорт, промисловість будівельних матеріалів, технології з доданою вартістю та аеронавтика.

Читайте також: Кількість працівників у 50 найбільших українських ІТ-компаніях впала за рік на 10 700 людей

Він зауважив, що минулого року між ТПП України та ТПП Румунії було підписано меморандум, яким передбачено створення та спільне управління платформою використання економічних можливостей, пов'язаних із майбутнім відновленням України. Однак ця платформа все ще перебуває у стадії розробки.

Водночас Дарабан підтвердив, що поточна ситуація загострила проблеми, з якими стикаються румунські компанії на українському ринку.

"Важливо більше працювати над прозорістю динаміки економічного середовища в Україні, надаючи міжнародній бізнес-спільноті детальнішу інформацію про митне та податкове законодавство, нормативну та загальну правову базу України. Крім того, більший акцент на нормальній конкурентоспроможності, передбачуваності та інструментах захисту іноземних інвестицій в Україні зможе підвищити інтерес румунського бізнесу до українського ринку", – прокоментував він.

Торгово-промислова Палата Румунії створена 1868 року, охоплює мережу 42 територіальних торгово-промислових палат, зокрема двосторонні торговельні палати та професійні асоціації; працює над створенням стабільного ділового клімату, сприятливого для розвитку приватного сектору та для консолідації стійкого, відкритого ринку.