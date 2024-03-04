Кабмін спростив вирубку лісу для будівництва Національного меморіального кладовища

Кабінет Міністрів спростив процедуру видалення зелених насаджень для будівництва Національного військового меморіального кладовища.

Це рішення фактично дає початок процесам створення національного місця вшанування загиблих Героїв, які захищали незалежність України, повідомляє пресслужба Міністерства у справах ветеранів.

У відомстві нагадали, що Національне військове меморіальне кладовище (НВМК) розташовуватиметься у межах Гатненської територіальної громади, що на Київщині.

"Ця територія є залісненою. Проєкт НВМК у свою чергу передбачає максимальне збереження дерев. Проте необхідним є видалення дерев безпосередньо під запланованими об'єктами будівництва, також аварійних, сухостійних і фаутних дерев, чагарників", – пояснили у міністерстві.

Виконуючий обов'язки міністра у справах ветеранів Олександр Порхун додав, що підготовчі роботи на виділеній для його розміщення ділянці розпочнуться вже весною..

"З метою найскорішої реалізації НВМК ескізний проєкт поділено на декілька черг будівництва. Паралельно нами розроблено проєкт підготовчих робіт, який надасть можливість підготувати ділянку для будівництва. Підготовчі роботи розпочнуться вже в березні 2024 року. Паралельно проєктуємо першу чергу будівництва", – зауважила заступник директора державної установи "Національне військове меморіальне кладовище" Світлана Строкач.

Що відомо про Національне військове меморіальне кладовище?

У грудні 2023 року Верховна Рада ухвалила закон, яким дозволила змінити місце розташування Меморіалу за рішенням уряду. Відтак, Національне військове меморіальне кладовище розташовуватиметься на території Гатненської сільської територіальної громади Фастівського району Київської області.

На земельній ділянці у понад 260 гектарів будуть розміщені кладовище, церемоніальна площа, будинок трауру, крематорій, музейно-виставковий комплекс та інша необхідна інфраструктура.

Проєкт Національного меморіалу

Будівництво здійснюватиметься у кілька черг. У першій черзі буде побудовано сектор традиційних поховань, колумбарій, площу, де буде відбуватися прощання, і необхідні споруди для організації поховань.

Проєкт Національного меморіалу

Раніше Меморіал планувалося звести на Броварському проспекті у Дніпровському районі міста Києва біля Биківні, для цього Верховна Рада у травні 2023 року ухвалила окремий закон.

Однак в Українському інституті національної пам'яті (УІНП) заявили, що проведене Національним історико-меморіальним заповідником "Биківнянські могили" обстеження ділянок показало, що вони можуть містити масові могили часів сталінських репресій, а також об’єкти Другої світової війни, які потрібно дослідити. Крім того, виділена територія може виявитися замалою, адже для створення меморіалу "доцільно обирати земельну ділянку, яка матиме потенціал до розширення".

Нагадаємо, у 2022 році на виконання доручення прем'єр-міністра Дениса Шмигаля Київрада доручила Департаменту містобудування та архітектури КМДА розробити детальний план території для розташування Національного військового меморіального кладовища на території урочища "Лиса Гора" у Голосіївському районі Києва. Орієнтовна площа меморіального кладовища мала становити 140 га. Однак проти цього виступала столична громадськість.

Нагадаємо, торік проєктні роботи попередньої стадії "Ескізний проект" Національного меморіалу виконало ТОВ "Інжиніринг-Холдинг" за 271 тис. грн. Позитивний експертний звіт щодо неї виконало ДП "Укрдержбудекспертиза" за 889 тис. грн.