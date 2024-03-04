АРМА виставило перший арештований актив на продаж через Prozorro

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) виставило на "Prozorro.Продажі" перший лот арештованих активів.

"27 лютого 2024 року в системі "Прозорро.Продажі" оголошено онлайн-аукціон з продажу першого лоту арештованого активу АРМА, а саме зерно пшениці озимої 4 класу в кількості 1 201,26 тонн, реалізатором якого стало ТОВ "Полонекс", із яким напередодні АРМА підписало договір", – повідомила голова АРМА Олена Дума.

Вона пояснила, що учасники подають свої закриті цінові пропозиції ще до початку онлайн-аукціону. Потенційні покупці не знають, чи є ще конкуренти та не бачать ставки один одного.

Електронна торгова система ранжує ставки учасників від найменшої до найбільшої і той, хто зробив найвищу (закриту) цінову пропозицію, має право останнього ходу в кожному з раундів.

Аукціон відбудеться, якщо на торги зареєструвалося щонайменше два учасники. Якщо на онлайн-аукціон зареєструється лише один учасник, він визначається переможцем торгів та отримає право викупу лота за запропонованою ним ціною, але не нижче стартової ціни.

Протягом трьох раундів, які тривають по три хвилини, учасники змагаються за лот та підвищують свої ставки. Коли аукціон завершується, вся інформація про учасників розкривається.

Кінцевий строк подання цінових пропозицій даного лоту 6 березня до 20:00.