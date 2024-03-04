Міноборони знайшло на складах десятки тисяч якісних турнікетів, які рік не видавали військовим

Проведений Міноборони аудит виявив на складах Командування медичних сил ЗСУ 30 тисяч нових якісних медичних турнікетів SOF виробництва США, які зберігалися там майже рік.

Турнікети виявили у сховищі однієї з військових частин з підпорядкування Командування медичних сил на Житомирщині, повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

"Ці турнікети отримано ще в квітні 2023 року, і тільки через шість місяців військова частина видала перші з них військовим – всього 458 одиниць", – зазначається у повідомленні.

Після проведення аудиту відповідальні посадові особи почали видачу турнікетів, наразі майже третина – уже у військовослужбовців, додали у Міноборони.

Також ініційовано видачу іншого медичного майна (індивідуальні аптечки, рюкзаки для бойових медиків), що тривалий час зберігалися на складах у значній кількості.