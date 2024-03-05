Євросоюз оштрафував Apple на рекордні 1,8 мільярда євро

Європейська Комісія 4 березня оголосила про штраф у понад 1,8 млрд євро компанії Apple через зловживання панівним становищем на ринку потокових музичних додатків у власників iPhone та iPad.

Як пояснила Єврокомісія, Apple забороняє розробникам потокових музичних додатків повною мірою інформувати користувачів пристроїв iOS про альтернативні та дешевші сервіси підписки на музику, а також надавати будь-які інструкції про те, як скористатись цими пропозиціями, передає Європейська правда.

"Сьогоднішнє рішення підтверджує, що положення Apple про заборону використання сторонніх сервісів становлять несправедливі умови торгівлі, що порушує статтю 102(а) Договору про функціонування Європейського Союзу", – наголосили в Єврокомісії.

Там вказують, що така практика компанії не є необхідною для захисту її комерційних інтересів і негативно впливає на інтереси користувачів iOS, які "не можуть ухвалити поінформовані та ефективні рішення про те, де і як купувати підписки на потокову музику для своїх пристроїв".

"Комісія дійшла висновку, що загальна сума штрафу в розмірі понад 1,8 млрд євро є пропорційною відносно світових доходів Apple", – додав виконавчий орган ЄС.

Раніше повідомлялося, що Компанія Apple з березня 2024 року, відповідно до антимонопольних вимог Європейського Союзу, дозволить користувачам у ЄС завантажувати додатки зі сторонніх магазинів, а не лише з AppStore.