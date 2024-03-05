В Україні зафіксували профіцит електроенергії, надлишки знову передали Польщі

В українській енергосистемі 4 березня виник профіцит електроенергії. Через це надлишки електроенергії передавалися до Польщі.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

"На запит "Укренерго" надлишки передавалися до Польщі сумарною величиною 246 МВт-год з 13:00 до 16:00 години", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі у резерві перебувають 10 енергоблоків і два корпуси ТЕС і ТЕЦ, які будуть задіяні у разі потреби. Власної генерації достатньо для покриття потреб споживачів, також планується комерційний імпорт та експорт електроенергії.

Зокрема, на поточну добу прогнозується експорт електроенергії до Польщі, Румунії, Словаччини, Молдови та Угорщини – до 13 393 МВт-год, імпорт – до 76 МВт-год.

Водночас у Міненерго повідомили про виведення в ремонт високовольтної повітряної лінії 330 кВ "Укренерго". Через це на одній з АЕС тимчасово знижена потужність енергоблоків.

Крім того, через бойові дії відключилася повітряна лінія електропередачі на Донеччині, внаслідок цього знеструмилась підстанція, від якої живиться шахта (16 людей вивели на поверхню) та побутові споживачі.

Унаслідок артобстрілу пошкоджено газопровід у Нікополі, є відключені споживачі.

Також через бойові дії на Чернігівщині відключилась повітряна лінія електропередачі, яка живить побутових споживачів. Одномоментно відключено 370 домогосподарств у шести населених пунктах.