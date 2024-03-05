Вихід "Кернела" Веревського з Варшавської біржі призупинили через позов міноритаріїв

Виключення акцій агрохолдингу Kernel з Варшавської фондової біржі призупинили до завершення судового розгляду Окружним судом Люксембургу позову міноритаріїв, які оскаржують делістинг.

Про це йдеться у повідомлені Варшавської фондової біржі, передає Forbes.

Зазначається, що Управління фінансового нагляду Польщі (PFSA) не видаватиме рішення про надання дозволу на вилучення акцій Kernel до завершення судового розгляду.

Міноритарії оскаржують рішення ради директорів Kernel від 13 квітня 2023 року про делістинг.

"Рішення було прийнято на підставі нашого позову", – написав в Telegram Павло Бойко, засновник Gonzo Invest й власник 2% акцій Kernel. "Це лише одна з перших перемог", – додав він.

Як повідомлялося, у травні 2023 року "Кернел" направив Комісії з фінансового нагляду Польщі заяву про схвалення делістингу – виведення акцій із Варшавської фондової біржі (WSE), де вони торгувалися з 2007 року.

"Заява подана на виконання прийнятого радою директорів товариства рішення від 13 квітня 2023 року... і стосується всіх акцій товариства, допущених до торгів на регульованому ринку WSE, тобто 84,03 млн звичайних акцій", – зазначається у повідомленні.

Офіційно Kernel пояснював рішення піти з біржі тим, що компанія більше не бачить переваг від перебування на Варшавській біржі. Утім, за даними ЗМІ, ймовірно, в Андрія Веревського була прагматичніша причина – можливість дешево викупити акції й повернути контроль над холдингом.

"Кернел" до війни займав перше місце у світі з виробництва соняшникової олії (близько 7% світового виробництва) та її експорту (близько 12%), а також був найбільшим виробником та продавцем бутильованої соняшникової олії в Україні. Крім того, компанія займалася вирощуванням іншої агропродукції та її реалізацією.