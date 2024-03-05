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Новини
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Україна знову експортує рекордний обсяг електроенергії до п’яти країн

електроенергія,експорт

На 5 березня Україна планує експортувати до п’яти країн рекордний із початку року обсяг електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"Сьогодні запланований обсяг експорту електроенергії знову сягнув рекордної позначки. Загалом до 5 країн – Словаччини, Угорщини, Польщі, Румунії та Молдови – протягом доби планується поставити 13 393 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 726 МВт", – пояснили в компанії.

Як нагадують енергетики, з 1 березня технічно можлива максимальна потужність для експорту електроенергії з України та Молдови до Європи складає 550 МВт в годину. Таке рішення ухвалили оператори систем передачі країн континентальної Європи ENTSO-E .

Утім, наголошують в "Укренерго", експорт електроенергії з України до інших країн здійснюється виключно при умові відсутності дефіциту в енергосистемі.

Зазначається, що повноводдя в річках та сонячна погода сприяють активній роботі гідроелектростанцій та електростанцій на ВДЕ. Завдяки цьому виробники електроенергії мають можливість не тільки забезпечувати потреби українських споживачів, але й збільшувати обсяги виробництва та продажу.

Імпорт електроенергії запланований дуже незначним обсягом у вечірні години зі Словаччини та Румунії.

Автор: 

експорт (3837) електроенергія (4259) Укренерго (2005)


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треба менше про це писати, бо поляки почнуть різати дроти.
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05.03.2024 11:10 Відповісти
***** накаже і поляки почнуть різати дроти, а Дуда скаже, що що це прокацаблене бидло має право.
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05.03.2024 14:15 Відповісти
Зверніть увагу, що ніде не вказали, за якою ціною відбувається цей експорт.
Маю підозри ціна значно нижча від цієї яку платить наш бізнес.
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05.03.2024 14:47 Відповісти

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