Україна знову експортує рекордний обсяг електроенергії до п’яти країн

На 5 березня Україна планує експортувати до п’яти країн рекордний із початку року обсяг електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"Сьогодні запланований обсяг експорту електроенергії знову сягнув рекордної позначки. Загалом до 5 країн – Словаччини, Угорщини, Польщі, Румунії та Молдови – протягом доби планується поставити 13 393 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 726 МВт", – пояснили в компанії.

Як нагадують енергетики, з 1 березня технічно можлива максимальна потужність для експорту електроенергії з України та Молдови до Європи складає 550 МВт в годину. Таке рішення ухвалили оператори систем передачі країн континентальної Європи ENTSO-E .

Утім, наголошують в "Укренерго", експорт електроенергії з України до інших країн здійснюється виключно при умові відсутності дефіциту в енергосистемі.

Зазначається, що повноводдя в річках та сонячна погода сприяють активній роботі гідроелектростанцій та електростанцій на ВДЕ. Завдяки цьому виробники електроенергії мають можливість не тільки забезпечувати потреби українських споживачів, але й збільшувати обсяги виробництва та продажу.

Імпорт електроенергії запланований дуже незначним обсягом у вечірні години зі Словаччини та Румунії.