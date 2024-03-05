У Бєлгородській області безпілотник атакував нафтобазу, палають резервуари. ВIДЕО

Вранці 5 березня безпілотник атакував нафтову базу у Білгородській області Росії.

Вибух у Губкінському міському окрузі, після якого розпочалася пожежа на "інфраструктурному об'єкті" підтвердив губернатор регіону В'ячеслав Гладков, передає The Moscow Times.



Він не уточнив, який саме об'єкт був вражений. За даними телеграм-каналів Mash, 112 та "Обережно, новини", під удар потрапила Губкінська нафтобаза в селі Довге, яка належить "дочці" "Роснєфті" – АТ "Білгороднафтопродукт".



Місцеві надзвичайники кажуть, що спалахнув один резервуар. Пізніше російські ЗМІ повідомили про займання трьох резервуарів. Унаслідок інциденту ніхто не постраждав.

За даними українських ЗМІ, атака нафтобази була спецоперацією Головного управління розвідки Міноборони.