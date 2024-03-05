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Новини
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У Бєлгородській області безпілотник атакував нафтобазу, палають резервуари. ВIДЕО

білгород

Вранці 5 березня безпілотник атакував нафтову базу у Білгородській області Росії.

Вибух у Губкінському міському окрузі, після якого розпочалася пожежа на "інфраструктурному об'єкті" підтвердив губернатор регіону В'ячеслав Гладков, передає The Moscow Times.

Він не уточнив, який саме об'єкт був вражений. За даними телеграм-каналів Mash, 112 та "Обережно, новини", під удар потрапила Губкінська нафтобаза в селі Довге, яка належить "дочці" "Роснєфті" – АТ "Білгороднафтопродукт".

Місцеві надзвичайники кажуть, що спалахнув один резервуар. Пізніше російські ЗМІ повідомили про займання трьох резервуарів. Унаслідок інциденту ніхто не постраждав.

За даними українських ЗМІ, атака нафтобази була спецоперацією Головного управління розвідки Міноборони.

Автор: 

нафта (4808) росія (14271)


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Схвалюю! Кацапи забувають своє власне прислів"я про "палку о двух концах"!
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05.03.2024 17:48 Відповісти
Ех, нам би отак щодня довбити хоча б по всій лінії зіткнення з кацапами - по Бєлгороду, по Курську, Брянську, Воронежу, Ростову на Дону, Таганрогу і т.д. Щоб зробити щось на кшталт "санітарної зони враження кацапської інфраструктури" в цій полосі. Щодня, щотижня, 365 днів на рік. Але ж, курва, все це можна зробити лише тоді, коли мільярди державних грошей будуть йти на потреби фронту - на зброю, а не будуть крастися зе-лідором та його п"ятою колоною з його офісу. Гроші в державі є, але вони працюють не на народ України, а на хитродупу ватну шоблу виродків-гешефтмахерів, яким вже давно місце за гратами по статті за держзраду та розкрадання держави під час війни.
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05.03.2024 18:54 Відповісти

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