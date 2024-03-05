У Раді зареєстрували законопроєкт про аграрний реєстр. Що він передбачає

Кабінет міністрів зареєстрував у Верховній Раді законопроект № 11063 "Про Державний аграрний реєстр".

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Зазначається, що проєкт закону пропонує вдосконалити механізм надання підтримки за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, міжнародної технічної допомоги, грантів у сільському господарстві чи іншої допомоги.

Крім того, розширюється коло користувачів реєстру. Зокрема, надається можливість реєструватись організаціям водокористувачів, суб’єктам агропромислового комплексу, підприємствам вітчизняного машинобудування для АПК.

Законопроєкт також передбачає можливість формування витягів з Державного аграрного реєстру суб’єктам ДАРу, стосовно інформації про себе.

"Ця можливість також надається третім особам, зокрема, державним органам, банкам та іншим фінансовим установам, щодо реєстрової інформації про суб’єктів ДАР за згодою цих суб’єктів та обсягах, що визначені цими суб’єктами", – пояснили у міністерстві.

Законопроєкт також вносить доповнення до законів про державну підтримку сільського господарства, про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва та інші, зокрема, в частині обов’язкового використання даних ДАРу або його програмних засобів ведення під час надання державної підтримки.

Також проєктом закону пропонується привести положення, які регулюють функціонування Державного аграрного реєстру у відповідність до вимог Закону України "Про публічні електронні реєстри".