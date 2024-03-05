Нацбанк оприлюднив оновлений перелік системно важливих банків

Фото: НБУ

Національний банк України (НБУ) провів щорічний перегляд показників діяльності банків, визначивши перелік системно важливих банків.

Перелік банків затверджено рішенням правління НБУ №70-РШ від 29 лютого, повідомляє пресслужба регулятора.

Порівняно із минулим роком перелік системно важливих банків не змінився, до нього увійшли 15 банків:

"А-Банк"; "Креді Агріколь Банк"; "Кредобанк"; "ОТП Банк"; "Ощадбанк"; "Південний"; "Приватбанк"; "ПУМБ"; "Райффайзен Банк"; "Сенс Банк"; "Таскомбанк"; "Укргазбанк"; "Укрексімбанк"; "Укрсиббанк"; "Універсал Банк".

Як повідомлялося, рік тому Національний банк включив до переліку системно важливих банків "Креді Агріколь Банк".