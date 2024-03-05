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Нацбанк оприлюднив оновлений перелік системно важливих банків

банк
Фото: НБУ

Національний банк України (НБУ) провів щорічний перегляд показників діяльності банків, визначивши перелік системно важливих банків.

Перелік банків затверджено рішенням правління НБУ №70-РШ від 29 лютого, повідомляє пресслужба регулятора.

Порівняно із минулим роком перелік системно важливих банків не змінився, до нього увійшли 15 банків:

  1. "А-Банк";
  2. "Креді Агріколь Банк";
  3. "Кредобанк";
  4. "ОТП Банк";
  5. "Ощадбанк";
  6. "Південний";
  7. "Приватбанк";
  8. "ПУМБ";
  9. "Райффайзен Банк";
  10. "Сенс Банк";
  11. "Таскомбанк";
  12. "Укргазбанк";
  13. "Укрексімбанк";
  14. "Укрсиббанк";
  15. "Універсал Банк".

Як повідомлялося, рік тому Національний банк включив до переліку системно важливих банків "Креді Агріколь Банк".

Автор: 

банки (6978) НБУ (9310)


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