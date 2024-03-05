Нацбанк оприлюднив оновлений перелік системно важливих банків
Національний банк України (НБУ) провів щорічний перегляд показників діяльності банків, визначивши перелік системно важливих банків.
Перелік банків затверджено рішенням правління НБУ №70-РШ від 29 лютого, повідомляє пресслужба регулятора.
Порівняно із минулим роком перелік системно важливих банків не змінився, до нього увійшли 15 банків:
- "А-Банк";
- "Креді Агріколь Банк";
- "Кредобанк";
- "ОТП Банк";
- "Ощадбанк";
- "Південний";
- "Приватбанк";
- "ПУМБ";
- "Райффайзен Банк";
- "Сенс Банк";
- "Таскомбанк";
- "Укргазбанк";
- "Укрексімбанк";
- "Укрсиббанк";
- "Універсал Банк".
Як повідомлялося, рік тому Національний банк включив до переліку системно важливих банків "Креді Агріколь Банк".
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