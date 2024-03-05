Запорізька АЕС за час окупації пережила вісім повних блекаутів

Від початку окупації Запорізька атомна електростанція пережила вісім повних і ще одне часткове знеструмлення.

Про це повідомила пресслужба НАЕК "Енергоатом".

Зокрема, п’ять повних блекаутів відбулися у 2022 році, ще три – у 2023 році.

Як пояснюють атомники, повне знеструмлення АЕС є чи не найголовнішим чинником, який створює найбільші загрози ядерній та радіаційній безпеці.

"З 11 вересня 2022 року енергоблоки ЗАЕС не генерують електроенергію. Проте станція перебуває в експлуатації та потребує зовнішнього енергоживлення. Передусім – щоб функціонували системи охолодження активної зони реакторів та ядерного палива в басейнах його витримки. Передумови повного знеструмлення на захопленій росіянами Запорізькій АЕС виникають постійно", – йдеться в повідомленні.

Вперше Запорізька АЕС була відрізана від енергомережі країни 25 серпня 2022 року. Тоді внаслідок ворожих обстрілів була пошкоджена остання високовольтна повітряна лінія електропередачі – ПЛ-750 кВ "Дніпровська".

Російські військові продовжували обстрілювати ЛЕП та відкриті розподільні пристрої Запорізької АЕС. До кінця 2022 року через пошкодження ЛЕП на станції відбулося ще чотири блекаути: 8-го та 12 жовтня, 3-го і 23 листопада. У 2023 році сталося три повних знеструмлення: 9 березня, 22 травня та 2 грудня.

В усіх випадках українським фахівцям вдавалось у найстисліші за тих обставин терміни відновлювати роботу ліній електропередачі.

Сім повних знеструмлень ЗАЕС подолала, залишаючись на єдиній магістральній лінії зв’язку з енергосистемою України. І лише 3 липня 2023 року нарешті відновили резервне живлення від вітчизняної енергосистеми через лінію 330 кВ.

Восьмий блекаут на Запорізькій станції стався вночі 2 грудня 2023 року внаслідок обриву ЛЕП ЗаТЕС – Феросплавна напругою 330 кВ та знеструмлення останньої лінії ЗАЕС – "Дніпровська" 750 кВ.

Втративши зв’язок з обома зовнішніми лініями, Запорізька АЕС перейшла на живлення власних потреб від дизель-генераторів.

Нещодавно станція знову опинилась на межі блекауту. Внаслідок обстрілів з боку російських загарбників 21 лютого 2024 року відбулося знеструмлення ПЛ-330 кВ і в роботі вкотре залишилася тільки одна лінія ПЛ-750 кВ "Дніпровська", яка з’єднує ЗАЕС з українською енергосистемою.

Нині ЗАЕС живиться лише від однієї лінії і її пошкодження призведе до чергового блекауту.