У "Дії" стався збій. У чому причина

У роботі застосунку "Дія" стався збій, користувачі не могли зайти у систему.

Зокрема, при спробі зайти у застосунок, видавало помилку. "На жаль, сталася помилка. Спробувати ще", – видає "Дія".

Наразі у деяких користувачів застосунок уже відновив роботу.

Як написали у пресслужбі "Дії", тривало оновлення всіх сервісів. "Оновили усі сервіси, щоб все працювало швидше. Не турбуйтесь застосунок працює як завжди", – зазначили фахівці.