У "Дії" стався збій. У чому причина
У роботі застосунку "Дія" стався збій, користувачі не могли зайти у систему.
Зокрема, при спробі зайти у застосунок, видавало помилку. "На жаль, сталася помилка. Спробувати ще", – видає "Дія".
Наразі у деяких користувачів застосунок уже відновив роботу.
Як написали у пресслужбі "Дії", тривало оновлення всіх сервісів. "Оновили усі сервіси, щоб все працювало швидше. Не турбуйтесь застосунок працює як завжди", – зазначили фахівці.
Топ коментарі
+13 133133
показати весь коментар05.03.2024 15:03
+8 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
показати весь коментар05.03.2024 15:13
+7 частный сектор
показати весь коментар05.03.2024 15:03
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
112 людей одночасно зайшли. Яка програма таке витримає ?