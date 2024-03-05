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Новини
6 303 18

У "Дії" стався збій. У чому причина

дія

У роботі застосунку "Дія" стався збій, користувачі не могли зайти у систему.

Зокрема, при спробі зайти у застосунок, видавало помилку. "На жаль, сталася помилка. Спробувати ще", – видає "Дія".

Збій у "Дії"

Наразі у деяких користувачів застосунок уже відновив роботу. 

Як написали у пресслужбі "Дії", тривало оновлення всіх сервісів. "Оновили усі сервіси, щоб все працювало швидше. Не турбуйтесь застосунок працює як завжди", – зазначили фахівці. 

Автор: 

кібербезпека (472) Дія (627)


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Топ коментарі
+13
Буває.

112 людей одночасно зайшли. Яка програма таке витримає ?
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05.03.2024 15:03
+8
Ота ''дія'' як і ''сн'' помилка, і має піти у смітник історії.
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05.03.2024 15:13
+7
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05.03.2024 15:03
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бекапнулись
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05.03.2024 15:04 Відповісти
Основная причина - разработчики. Это уже давно секрет Полишинеля
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05.03.2024 15:01 Відповісти
Буває.

112 людей одночасно зайшли. Яка програма таке витримає ?
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05.03.2024 15:03 Відповісти
Причина у геніальності Федорова.
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05.03.2024 15:03 Відповісти
Ну не даром цей гнус був у партіі 5.10 у 2014 році.Там ще у них був лідур-Дартвейдер-бболотувався у президенти.Як це стадо його не вибрало у президенти у 2014 році.
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05.03.2024 15:39 Відповісти
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05.03.2024 15:03 Відповісти
В дію вже роки два не заходив..
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05.03.2024 15:07 Відповісти
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05.03.2024 15:12 Відповісти
Ота ''дія'' як і ''сн'' помилка, і має піти у смітник історії.
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05.03.2024 15:13 Відповісти
Копайте глибше. Смітник - це ви, наче, похвалили.
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05.03.2024 15:18 Відповісти
Не встановлював цей непотріб і не збираюся - немає звички встановлювати на свої пристрої шкідливе та шпигунське ПЗ.
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05.03.2024 15:16 Відповісти
Перевірте в Гуглплеє-там вказується скіки дебілів це скачали.
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05.03.2024 15:42 Відповісти
То можна починати все з нуля?.. Бац - і ні паспорта, ні прав. Цілком нова людина.
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05.03.2024 15:31 Відповісти
А шо такоє "країна в смартфоні" под кураторством фсб/гру не працює.
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05.03.2024 15:34 Відповісти

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