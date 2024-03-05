Законопроєкт про посилення мобілізації: У Комітеті Ради розповіли про останні зміни
Парламентський Комітет з питань нацбезпеки, оборони та розвідки пропонує зробити оновлення даних у ТЦК обов’язком військовозобов’язаних громадян, водночас у питанні демобілізації військовослужбовців після 36 місяців служби триває дискусія.
Про це розповів заступник голови Комітету, народний депутат від "Слуги народу" Єгор Чернєв, повідомляє пресслужба парламенту.
Він уточнив, що для оновлення даних військовозобов'язаних пропонується використовувати три способи.
"Наразі розглядаються три варіанти подачі інформації в територіальні центри комплектування: особисто прийти й оновити дані, зробити це у ЦНАПі або зареєструвати електронний кабінет і зробити це онлайн, не відвідуючи ТЦК. Оновити дані упродовж 60 днів з моменту набуття чинності законом буде обов’язком громадян, а не правом", – сказав депутат.
За його словами, для покарання громадян, які не оновлять дані, залишилися тільки три пропозиції.
"Зараз щодо "ухилянтів" обговорюється три варіанти обмежень: тимчасова заборона на виїзд за кордон, тимчасове обмеження в праві керування транспортними засобами та блокування рахунків у банках. Комітет не підтримав ідею блокування рахунків, бо не вважає її реальною дієвою нормою. Водночас останнє слово за народними депутатами, які будуть у сесійній залі підтримувати чи відхиляти певні пропозиції", – розповів Чернєв.
Також зараз у Комітеті все ще триває активна дискусія з приводу питання про демобілізацію тих людей, які відслужили 36 місяців.
"Ми розуміємо, що 36 місяців у тилу і 36 місяців на передовій дуже сильно відрізняються. Але щоби прийняти якесь рішення, ми повинні отримати цифри від Генштабу та їхнє розуміння того, чи можна демобілізувати таких людей, чи не провалиться фронт через це. Тобто ми повинні спиратися на конкретні цифри й чекаємо їх від Генштабу", – наголосив народний депутат.
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Як повідомлялося, 7 лютого Верховна Рада підтримала в першому читанні урядовий законопроєкт №10449 про посилення мобілізації, який запроваджує обов'язкову реєстрацію електронного кабінету для усіх військовозобов'язаних і передбачає запровадження електронних повісток.
Низку зауважень до нового законопроєкту висловили Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики та омбудсмен Дмитро Лубінець, а народні депутати подали до нього понад 4 тисячі поправок.
Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Електронні повістки, арешт рахунків та відстрочки: Що пропонує новий законопроєкт про мобілізацію
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При тому як захищати, то ПРИМУСОВО ... нормальний підхід. Нехай депутати трохи посунуться зі свої апетитів і поділяться доходами. А то декларують тачки елітні, квартири, ділянки, доходи в мільйони і т.д.
Що заважає зробити документ і умови для служби НОРМАЛЬНІ з нормальною з.п., навчанням, житло для родини, навчання для дітей і виплати і т.д.
Правильно, заважає ЖАДНІСТЬ державних чиновників!!! І коли про забезпечення і виплати говорити не хочуть, то женуть ПАЛКАМИ і лякають криміналом. Чим це відрізняється від раші? ...
В багатьох людей НІЧОГО нема, багато хто на оренді і вся мотивація про захист земель тупо не працює, захист чиїх земель? коли у 70% молоді офіційно нема свого нічого, живуть на орендованій хаті і в 40 років в кращому разі може вийде купити однушку в обл. центрі.
Держава нічого не дає людині безкоштовно, тож в чому завинила людина перед державою, який у людини борг? Треба захищати свою землю (якщо є таке бажання), але не державу. Якби ж ця держава давала по гектару землі кожному хто пішов на фронт, то було б веселіше
Є така штука як "соціальний договір", а ваше слово "обов'язок" не працює, обов'язок перед ким? Якби мені держава дала житло і роботу, базару нуль, так це "обов'язок" буде, бо мені дали і я винен. А коли я після універу жив у підвалі, не було що жерти, село автобус відмінили років 15 тому, закрили школу, лікарню, роботи там нема, ТО ПРО ЯКИЙ ОБОВ'ЯЗОК ви пишете.
Я також працював керівником і набирав людей на роботу, і знаю дуже багато про мотивацію і коли працює обов'язок.
В Україні сотні тисяч держ чиновників, депутатів, різного роду поліцейських і військових, які у свій час отримали житло НАШАРУ і не аби де, а у великих ОБЛ ЦЕНТРАХ.
В мене питання ДЕ ВОНИ??? Де обов'язок віддати БОРГ перед державою???
Ось з Конституції, чорним по білому. Тобто спочатку держава повинна старитися зберегти мені життя, а потім ідуть обов'язки. Це написано в Головному ЗАКОНІ України.
Стаття 1. Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава.
Стаття 2. Суверенітет України поширюється на всю її територію.
Україна є унітарною державою.
Територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною.
Стаття 3. Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.
Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави.
Стаття 21. Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними.
Стаття 22. Права і свободи людини і громадянина, закріплені цією Конституцією, не є вичерпними.
Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані.
При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.
Стаття 23. Кожна людина має право на вільний розвиток своєї особистості, якщо при цьому не порушуються права і свободи інших людей, та має обов'язки перед суспільством, в якому забезпечується вільний і всебічний розвиток її особистості.
Стаття 24. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.
Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.
Рівність прав жінки і чоловіка забезпечується: наданням жінкам рівних з чоловіками можливостей у громадсько-політичній і культурній діяльності, у здобутті освіти і професійній підготовці, у праці та винагороді за неї; спеціальними заходами щодо охорони праці і здоров'я жінок, встановленням пенсійних пільг; створенням умов, які дають жінкам можливість поєднувати працю з материнством; правовим захистом, матеріальною і моральною підтримкою материнства і дитинства, включаючи надання оплачуваних відпусток та інших пільг вагітним жінкам і матерям.
Давай бот, відпрацьовуй копійки.
А коли буде кримінал за різання оборонних заводів, розкрадання бюджету для чиновників і всіх інших.
Чому хто отримав житло і пільги від держави не йдуть воювати і не віддають БОРГ??? Скільки квартир в одому тільки Киеєві було подаровано і приватизовано різного роду держ чиновниками, військовими, суддями і т.д. Це ж не складно знайти, і де вони??? Де ті, хто в 45 вийшли на пенсію і сидять, при цьому все життя працювали якщо не поліція, то армія, СБУ, суди, прокуратури і т.д.
Ану давай напиши, чи заклинить відповідь???...
І ти не змішуй тепле і м'яке. Корупція і захист держави це взагалі різні речі. Корупція була і буде завжди. У владу ідуть саме для того, щоб пиляти бюджети. У всіх країнах. Навіть у "оплоті демократії" США все як і в нас, тільки гроші більші крутяться, не так це видно. Так шо, тепер не потрібно захищати свою землю? Мать її вйоб?
Запитай любого комбата, чи йому потрібен батальон із 400 злодіїв? То нефуй звиздіти шо спочатку депутати, лисий з Кварталу, а потім вже ти.
А ти якщо проти корупції, то можеш вийти на Майдан з друзями, і хоч з якимось плакатиком постояти. А не мені, боту, тут щось доказувати. Доречі, ти навіть не розумієш сенсу цього слова. Бот - це від слова робот. Це скрипт, алгоритм для автоматичних дій. Аж ніяк не людина.
Якщо у війну не кричати, що пиляють бюджети, то вони і далі будуть пиляти, я коли закінчиться бабло, то закінчиться і зброя. Всі новини про пошук грошей на зброю і пошук зброї.
Корупція була і буде, але вибачте сперти мільярд у війну, то у часи Другої Світової це стратили б без слідства.
Бот - є різні боти, людина яка пише нормативи бездумно, це = бот, який виконує завдання йому поставлені.
П.С. Офіційно у нас нема війни, є військове положення, а війни нема, нема закону, що росія приперлась і веде війну, а є агресія, що не війна. І коли знайомі на війні гинуть, то депутати купують собі нові квартири і тачки, ну і інші "вищі" світу цього.
Люди і так збурені і дуже сильно, а чим сильніше будуть душити лещата, тим сильніше може бути соціальний вибух пасивний чи активний. У свій час перевішали царів, розвалився совок і т.д.
А то чинуші хочуть жити по законах і всі рівні по закону, але одні трошки рівніші і їм багато чого можна у війну, і тачку купити нову і на Мальдівах відпочити ...
Я за чесність і в житті цьому я бачив дуже багато всього і мені казали хто я і звідки і як помирав у підвалі в Києві, до мене ніхто не прийшов, окрім дружини, ото я їй і винен і її захистити, а житла, чи землі чи ще щось в мене нема. Я просив молодіжний кредит років 15 тому, мене послали і сказали, що не можна, бо там треба вагон різних нюансів, типу прописки в першу чергу і т.д.
Це прайси просто в космос вилітають легко.
Зараз по всіх каналах кричать, що нема чим стріляти, дефіцит.
Вмикаємо логіку, якщо загнати 100 000 не упакованих, то на скільки їх вистачить??? Чи може краще 20 000 взяти упакованих, а інші будуть клепати на заводах ВВП і будуть гроші на зброю і зброя і т.д.
Війна це не просто гроші, це дочорта грошей в день.
Ну введуть кримінал, ок, перестануть працювати ще люди, економіка почне далі схлопуватися, БАКС уже майже 40, а це значить, що станок працює і гроші друкують на армію, тим самим розмилюють загальну масу грошей, а ще простіше - силою забирають гроші у людей на війну.
Баблішко треба окрім людей. Самий цінний ресурс для держави - це люди, бо саме людина за життя генерує гроші своєю працею, і чим високотехнологічніший продукт людина робить, то більше ВВП вона генерую. Будь яка книга по економіці це каже.
Ось чому сталін буквально на колінах просив у США допомоги, бо треба була зброя, а не люди, люди в ссср були, а зброї не було, і жрачки скільки тоді привезли, навіть фото є як солдати ссср жеруть американську тушонку.
Бачиш, ти вже підтримав розстріли за крадіжки в армії. Але ж це проти прав людини. Як так? То може й підтримай і інші обмеження прав?
Твоя логіка - це туфта. Мобілізація потрібна не для того, щоб наростити кількість піхоти для м'ясних штурмів з держаками для лопат. А для заміни зовсім виснажених за 2 роки захисників. Чи ти пропонуєш порушити їх конституційні права на життя, відпочинок, тощо?
Скільки ти та тобі подібні благодєтелі та спонсори ЗСУ заплатили податків за минулий рік? Хоч на один снаряд 155 мм для зсу вдесятером від вас таких вистачить? ВІн коштує 3000 євро. Армія тримається не за рахунок податків таких як ти, а за рахунок допомоги Заходу.
Повторю питання, на чиїй ти стороні? Конкретна відповідь.
Я мушу працювати і платити податки, а потім оці гроші просто стирять? Прикольно. А потім такі боти як ти пишуть, що скільки я заплатив? Із книги: "не важливо скільки платити податків, коли їх усі вкрадуть".
Якщо взяти всі податки які я виплатив за прожите життя, а це знайти просто, бо працював все життя офіційно, то приблизно буде більше 3 млн грн !!! це на зараз. Податки, це ПДВ, податок роботодавця, акцизи, мита, війсьоковий податок, внески в пенсійний. І кожен платить податки, навіть діти купуючи цукерку. Знайомий продавав і купував житло, то держава забрала на рівному місці біля 100 000 грн за раз, просто купи-продай на угоді.
На рахунок армія тримається, то на даний момент українці надонатили мільярди і донатять. Якби не донатили прості люди, то захід би вже не треба був. Захід роздуплитися не може, що вже третій рік мясорубки. Дає, ну-ну, в кредит, потім ще віддавати треба буде, не забувай.
Я знаю скільки поштує 155 мм, але прикол знаєш, де їх взяти ))) заводи порізали, а тепер верещать, а хто різав, то є конктретні імена, але ж їх не можна чіпати.
Багато людей готовій іти, забираємо житло в Києві і інших обл центрах, хто його отримав (силовики, судді, військові, депутати і т.д.) і передати його тим, хто буде захищати. Але ж твої хазяї цього не бачать.
Втомилися, не спорю, так. Але де та арава людей які до повномаштабки були на держ службі і вони отримали житло, пільги, пенсію в 45-ть ???? Які вчилися на військових, які отримували за це гроші і вагон іншого??? Де вони. Бо як я працюю в енергетиці, то мені тичать, що я сам вибрав таку роботу, де можна згоріти і померти, а як іншим запитати, які до 2018 просто сиділи і пиляли бабло, то нічого, вони святі і їм не можна.
І не треба давити на треба, бо коли все було ок, то на людей плювати, живий ти чи вмер, а коли війна, то почали шастати по забутих селах, де давно все закрито, згадали, що там жив "Василь" колись і треба його мобілізувати.
Я за чесність, ось моя відповідь, а чесності не буде, будуть ловити самих незахищених і гнати на фронт, а "вищі світу цього" і далі будуть шикувати.
І мобілізація повинна бути за БАБЛО, як на роботу. А то вивчись за свої, купи житло за свої, лікуйся за свої і помри за статки депутатів. Оце типовий підхід раші.
В мене є багато військових знайомих, навіть вже загиблі є і вони багато чого розповідають, як там по баблу і всьому іншому. Якби прості люди не допомагали, то все було б думаю зрозуміло як. Захід допомагає, ну-ну.
Допомагає що Україна не програла, але і не виграла.
З тими Ф-16 не можуть розтелитися, а стільки там техніки просто гниє, але ні-ні, щоб не злити путіна.
Я в перші дні бачив все і бігав також з іншими знайомими, то Захід давав зброю для партизанської війни, а не війни на знищення армії рф. Про Н-лав ракети прострочені з розрядженими акумуляторами тільки глухий не чув, і люди на коліні міняли батареї, що воно стріляло.
Депутати собі забирали вагонами і на людей було плювати. За рік будинки, тачки, квартири, а прості люди вимирали селами. А коли війна прийшла, то різко згадали що ТРЕБА ЛЮДИ !!!! Караул.
А людину виростити, то треба 20 років. А кому це треба, треба 100500 новобудов вигнати за рік, зрубати бабла і звалити за кордон, що і робили чиновники.
52 000 000 українців було, а лишилося наразі 30 000 000. Де ділися аж 22 млн??? це все було мобілізаційний ресурс, але їх просто винищили рівнем життя і копійчаними доходами.
Більшість не може дозволити собі дитину, бо народження дитини автоматично заганяє середньостатистичну молоду родину на ОРЕНДОВАНІЙ ХАТІ в бідність, бо свого житла в більшості НЕМА.
То якщо прості будуть іти воювати, то за нормальні умови, виплати пільги і т.д., депутати не розваляться, поділяться, якщо не хочуть жити з кацапами, а всі оті високі матерії про треба лишіть собі, як казав один старий знайоми прапор "на положено - буй наложено, якщо це кидалово".
Все як на роботі підхід. Все просто. Депутатам і чиновникам ПОРА ПОЧАТИ ДІЛИТИСЯ, а не вони шикують і БРОНЬ, а прості ідіть умирати за ідею.
Як казав один мажор київський коли війни не було: мне мир еще нужно увидеть и пожить, и у меня деньги есть, а вам простым терять нечего, у вас ничего нет, вас не жалко ... Наближений був до табачника доречі.
Невмотивована армія не воює, втрати великі, нема духовного зв'язку, кожен за себе і вижити, здаються і не стримують ворога.
Я наймав на роботу людей і там мотивація - це З.П., проїзд, премії, абонементи в качалку і т.д.
А виходити і мітингувати у війну, ну це вища ступінь ідіотизму. Ось хотіли класти плитку замість купівлі зброї, то виходив, притку вже не купують. ПРОФІТ! Слабо?
Ти ж на роботу нашару напевно ходиш, бо ТРЕБА )))). А їсти не треба і одяг.
Ну то іди нашару, я не проти, але нашару ти НЕ ПІДЕШ на роботу, ЛИЦЕМІР, при тому закликаєш і гнобиш інших іти за просто так. Біполярка?
Я знімав житло, то комуналку повернули буквально відразу, хоча місто було дуже пошкоджене і НІКОГО НЕ ЦІКАВИЛО ЖИВИЙ ВЛАСНИК ЧИ ЗАГИНУВ чи де він чи будинок простріляний без вікон і т.д.
Ну і як квартира була орендована, так і лишилася, а власниця за кордоном, а я живу в орендованій квартирі.
Я на роботі жив досить довго, коли один хазяїн різко підняв оплату і не було чим платити. Державі було тупо плювати, плювати абсолютно!
Нормальні умови і відбою людей не буде, а палками заганяти це смішно, буде така і армія і так будуть воювати ... Довели молодь, що офіційно 70% молоді орендує і кричать про захист своєї землі і БОРГ, який борг? Борг кому? В совку був борг, бо в містах житло давали і люди цінували це, а зараз або купуй, або помирай під смітником.
А зараз народити дитину, це не просто дорого, це дуже дорого і для багатьох молодих сімей недоступно. А піти вмерти за депутатів, а родина нехай помирає з голоду - ну така собі історія.
Люди не бояться йти воювати, люди бояться, що їх потім КИНУТЬ, КИНУТЬ їх дітей і дружин. Ну це вже є, коли військових кидають і вони просять на лікуваня, ОЦЕ ЛЯКАЄ, БУТИ КИНУТИМ і депутати КИНУТЬ 200%.
Я за закон один для всіх. А примусово на убій, то іти сам ботяра заскриптований.
Ну ти готовий за ідею, то іди, я не проти. Я за ідею не піду, держава знищила в мені патріотизм, коли я після універу лишився жити у підвалі із зарплатою в 300 у.о., бо на житло не вистачало, а на прохання допомоги мене тупо держ органи послали.
Я піду тільки за нормальних умов, з гарною з.п. і з пільгами, а про борг чи ще там щось мені толдонити не треба. Я нікому нічого не винен, я взагалі живий завдяки дружині, вона мене врятувала, коли мені жерти не було чого і де жити. Селяві!
Навіть мобілізувати, то в мене з'явиться зброя. Чи ти думаєш, що мобілізація це вердикт? Це побратими і братерство, можуть зібратися і приїхати в тил аж бігом і не просто так, а зі зброєю. Що вже було і не не раз. Так що мобілізація, це не приговор, а може для влади викрутити з іншої сторони.
Бо один раз можна зібрати дрон для кацапа, а в іншому разі можна і в депутата яких зажерся.
Ти даже не представляєш скільки зараз у людей на руках зброї, яку кацапи покидали багато де, і далеко не всю зброю здали, далеко не всю.
Бот шавка николай вирішив полякати .... ахахаха
Старий пеньок совковий з совком головного мозку і це не лікується походу.
Без мотивації, найкраще що можуть зробити невмотивовані мобілізовані то застрелити тебе виродка бо ти всіх хариш....
Тож не мели дурні а ліпше йди прокапайся алкаш ти спадковий
Перестань гнобити ботяра погана, але це твоя робота. Ссикло, хто тут гнобить, а саме нічого не може. Солдат ще годувати треба, а ще треба виробляти зброю. Навіть мурахи знають, що армія нічого не виробляє, а без забезпечення військові голі і босі. Війна непросто жере бабло, то є прірва з пожирання бабла і це вже всі кричать. Ну підем усі і здохнемо.
Я бачив як ефективно кинути в танк коктейль молотова, можна, але багато людей загинуло і в більшості броні плювати на коктейль. Треба ЗБРОЯ, а зброю хтось повинен виробляти і це не тупі люди, а хто шарить треба, як мінімум як різати на станках і збирати обладнання.
Ніколай К - кацапська ботяра.
Тому в першу чергу на фронті повинні бути депутати, прокурори, судді, менти...разом зі своїми бізнес-татами, мамами, бабусями....та онуками,і коханками та коханцями.