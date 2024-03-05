У Червоному морі перерізали кабелі глобального інтернету

У Червоному морі перерізали кабелі, які забезпечують роботу глобального інтернету й телекомунікацій.

Як пише Sky News, пошкодження стосується 25% трафіку, що проходить через Червоне море на лініях, що передають дані в Африку, Азію та Близький Схід.

Серед них Asia-Africa-Europe 1, Europe India Gateway, Seacom і TGN-Gulf, повідомляє HGC Global Communications із Гонконгу.

Пізніше в компанії уточнили, що критично пошкоджено чотири підводні телекомунікаційні кабелі з 15 у водах, що знаходяться під юрисдикцією Ємену.

Компанія Seacom, яка обслуговує Джибуті, заявила, що "початкове тестування вказує на те, що постраждалий сегмент знаходиться в межах морської юрисдикції Ємену в південній частині Червоного моря".

У компанії повідомили, що перенаправляють трафік, хоча деякі служби не працюють.

Компанія Tata Communications, яка є частиною індійського конгломерату і стоїть за лінією Seacom-TGN-Gulf, заявила, що "ініціювала негайні та відповідні заходи щодо виправлення ситуації" після того, як лінія була перервана.

Хусити заперечують факт саботажу ліній на маршруті, що вважається вирішальним для передачі даних з Азії до Європи. Вони звинуватили у збоях військові операції Великої Британії та США, не надавши доказів.

Водночас минулого місяця міжнародно визнаний уряд Ємену заявив, що хусити планували атакувати кабелі.