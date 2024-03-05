Частка тіньового флоту у транспортуванні російської нафти перевищила 60%

Частка танкерів із західним страхуванням, що заходять у Росію, впала в лютому до найнижчого рівня з початку санкцій, оскільки два страхових клуби вилучили 18 кораблів із темного флоту анонімних старих кораблів.

Згідно з даними Lloyd's List Intelligence та Vortexa, із понад 300 танкерів, які відстежували завантаження в російських портах минулого місяця, лише 39% мали покриття P&I з Міжнародною групою з 12 клубів, передає enkorr.

Морське страхування в International Group розглядається як проміжний показник дотримання танкерами граничних цін G7 на експорт російської нафти, запроваджених 14 місяців тому, щоб обмежити надходження доходів до Кремля, уникаючи при цьому цінових шоків.

Страхування для решти 61% танкерів, які заходили в Росію минулого місяця, була невідома, причому кількість танкерів, що відповідають вимогам, постійно зменшувалася протягом останніх п’яти місяців.

Це пов’язано з придушенням регулюючими органами в Європі, США та Великої Британії щодо обходу санкцій, причому з листопада понад 100 танкерів, що заходили в Росію, були охоплені зареєстрованими судновласниками, операторами та менеджерами суден.

У лютому повідомлялося, що половина танкерів "тіньового флоту" припинила возити нафту з Росії через санкції США.