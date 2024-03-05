ChatGPT тепер може відповідати голосом. Його також навчили говорити українською

Компанія OpenAI додала нову функцію для своєї безкоштовної версії чат-боту ChatGPT. Тепер він може читати відповіді вголос 37 мовами, включно з українською.

"Тепер ChatGPT може читати вам відповіді. На iOS або Android натисніть і утримуйте повідомлення, а потім натисніть "Прочитати вголос", – сказано в повідомленні компанії-розробниці – OpenAI.

Штучний інтелект автоматично визначає мову запиту та відповідає користувачу.

Раніше повідомлялося, що розробник ChatGPT навчив штучний інтелект створювати відео з тексту.