Влада Києва витратить 450 мільйонів на обладнання для управління освітленням

Комунальне підприємство "Інформатика" Київради за результатами тендеру замовило ДП "Хідден" ТОВ "Хідден Енерджі" обладнання для керування зовнішнім освітленням у столиці на 448,43 млн грн.

Про це повідомляють Наші гроші з посиланням на дані у системі Prozorro.

За умовами угоди, до кінця року замовник має отримати 196 щитів керування вуличним освітленням ЩКВО250 із послугами з налагодження, встановлення та підключення до системи "Smart Lighting app" словацької SEAK s.r.o. по 2,29 млн грн або $59 655 за одиницю.

У серпні 2023 року їх замовляли цій фірмі майже за такою ж ціною – по 2,19 млн грн або $60 010.

Фірма отримала замовлення без конкуренції, бо заявок на участь у відкритих торгах більше ніхто не подавав.

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Нагадаємо, у 2018 році "Інформатика" без торгів через відсутність конкуренції замовила ТОВ "Хідден Енерджі.Юей" киянина Гліба Львова постачання програмного забезпечення для Системи автоматичного та диспетчерського управління і контролю міським зовнішнім освітленням Києва та її пілотне впровадження в Дніпровському районі за 49,77 млн грн.

У 2019 році та ж фірма отримала від комунального підприємства ще 149,54 млн грн, а у 2020 році її переоформили на Аббосбека Ібрагімова з Узбекистану під назвою "Аббіінвест" і ліквідували.

У 2020 році уже ДП "Хідден" ТОВ "Хідден Енерджі" того самого Гліба Львова без торгів отримало підряд "Інформатики" на подальше впровадження системи на 199,11 млн грн, а у 2021 році – на 399,17 млн грн. У 2023-2024 роках воно виграло торгів щодо неї сумарно на 849,66 млн грн. Отже, загалом система вже коштує столиці 1,64 млрд грн.

Торішню закупівлю перевіряла Держаудитслужба. Тоді замовник відповідав, що система допомагає місту заощаджувати кошти на електроенергію для освітлення вулиць, як в мирний, так і у воєнний час.

ДП "Хідден" ТОВ "Хідден Енерджі" є офіційним дистриб’ютором словацької SEAK Energetics в Україні та представляє систему управління освітленням СЕАК "Розумне світло".

На сайті "Хідден Енерджі" сказано, що вона втілила спільно з КП "Київміськсвітло" КМДА пілотний проект з управління світильниками з інтеграцією в загальну міську систему управління вуличного освітлення на вул. Антоновича. Потім фірма модернізувала спільно з КП "Інформатика" і КП "Київміськсвітло" освітлення у інших районах та на інших вулицях.

Із 8 лютого 2024 року обов’язки директора Комунального підприємства "Інформатика" виконує Микола Жандоров. Раніше він був співвласником ТОВ "Літер Інтеграція" і ПрАТ "Проривні технології" (припинене), а колись керував ТОВ "Закупівлі.Про", яке на той час називалось "Закупки.Пром.Уа". Уповноваженою особою із закупівель є Алла Дорошенко.

"Інформатика" підпорядкована Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА, який із серпня 2023 року очолює Вікторія Іцкович. У 2017-2020 роках посаду директора цього Департаменту обіймав Юрій Назаров.