Євросоюз представив першу оборонно-промислову стратегію із залученням України

Європейська Комісія та високий представник ЄС Жозеп Боррель представили першу в історії Європейську оборонно-промислову стратегію (EDIS) на рівні ЄС, яка передбачає залучення України.

Як ідеться в повідомленні Єврокомісії, неспровокована агресивна війна Росії проти України, яка почалася два роки тому, ознаменувала повернення конфлікту високої інтенсивності на європейський континент. Європейська оборонно-промислова стратегія встановлює чітке довгострокове бачення досягнення готовності оборонної промисловості в ЄС, передає Укрінформ.

Стратегія окреслює виклики, з якими нині стикається Європейська оборонна технологічна і промислова база (EDTIB), а також можливості для повного використання її потенціалу та визначає напрямок розвитку на наступне десятиліття.

Що пропонується

Щоб підтримати держави-члени в досягненні цих цілей, EDIS пропонує комплекс заходів, спрямованих на:

підтримку ефективнішого вираження вимог держав-членів щодо колективної оборони. Це підтримуватиметься стимулюванням співпраці держав-членів на етапі закупівель оборонних можливостей;

забезпечення доступності усіх оборонних продуктів за допомогою більш оперативної системи EDTIB за будь-яких обставин і часових рамок. Будуть підтримуватися інвестиції держав-членів і європейської оборонної промисловості в розробку та виведення на ринок сучасних оборонних технологій і можливостей. Також пропонуються заходи для забезпечення того, щоб EDTIB мала у своєму розпорядженні те, що їй потрібно навіть у кризові періоди, тим самим підвищуючи безпеку постачання ЄС;

забезпечення того, щоб національні бюджети і бюджети ЄС підтримували необхідними засобами адаптацію європейської оборонної промисловості до нового безпекового контексту;

впровадження культури оборонної готовності в усі сфери політики, зокрема, шляхом заклику до перегляду кредитної політики Європейського інвестиційного банку цього року;

розвиток тісніших зв'язків з Україною через її участь в ініціативах ЄС на підтримку оборонної промисловості та стимулювання співпраці між оборонною промисловістю ЄС та України;

об'єднання зусиль з НАТО та стратегічними партнерами, однодумцями та міжнародними партнерами, а також тісніша співпраця з Україною.

Стратегія також встановлює індикатори, спрямовані на вимірювання прогресу держав-членів у досягненні промислової готовності.

Оборона в ЄС

Державам-членам пропонується до 2030 року закупити принаймні 40% оборонного обладнання спільними зусиллями, забезпечити, щоб до 2030 року вартість внутрішньоєвропейської оборонної торгівлі становила щонайменше 35% вартості оборонного ринку ЄС, а також досягти стійкого прогресу в напрямку закупівель щонайменше 50% свого оборонного бюджету в межах ЄС до 2030 року і 60% – до 2035 року.