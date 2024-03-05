"Слуга народу" Литвиненко їздить на елітному автомобілі свого помічника, який пояснив його придбання доходами від бджолярства. ВIДЕО
Народний депутат від "Слуги народу" Сергій Литвиненко користується елітним автомобілем Toyota Land Cruiser 200 2020 року випуску, який офіційно зареєстровано на його помічника.
Право користування цим автомобілем депутат вказав у декларації за 2022 рік, йдеться в сюжеті Bihus.Info.
Сам Литвиненко підтвердив, що машину він орендує у власного помічника.
Офіційно це авто належить помічнику нардепа Михайлу Щербану, який у розмові з журналістами не зміг згадати, у скільки йому обійшлась машина. Натомість він розповів, що гроші на неї збирали усією сім’єю: і дружина допомагала, і батьки. За словами чоловіка, заробити на авто допомогло також бджолярство.
Ринкова вартість такого Toyota Land Cruiser становить $60-70 тисяч. Журналістам не вдалося знайти інформації про значні статки чи великий бізнес Щербана, а сам Литвиненко каже, що його помічник займається "волонтерською діяльністю".
Це єдиний автомобіль помічника нардепа, який стверджує, що дозволяє Литвиненку користуватися ним абсолютно безкоштовно і у будь-який час: "Коли йому треба він приїжджає і може брати. Катається. Потім від’їжджає".
За інформацією з декларації Литвиненка за 2022 рік, він також користувався BMW 730LD 2020 року Ціни на такі авто стартують від $60 тисяч. Оформлена ця машина на компанію "Чапа Стандарт", яка займається лісозаготівлею та торгівлею деревиною і належить родині ще одного його парламентського помічника – Андрія Коренчука.
Сергій Литвиненко входить до фракції "Слуга народу", обрався до парламенту по округу №156 у Рівненські області як кандидат від однойменної партії. На час виборів очолював ДП "Зірненський спиртовий завод".
Литвиненко відомий тим, що у 2020 році на брифінгу прочитав з листочка заяву про те, що Верховна Рада має розглянути законопроєкт про особливий статус окремих районів Донецької та Луганської областей. А вже після повномасштабного вторгнення потрапив у новини як фігурант рейтингу топ-прогульників парламентських засідань.
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