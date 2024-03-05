Попит на державні облігації на аукціонах Мінфіну зменшився до 7,6 мільярда
Міністерство фінансів на первинних аукціонах 5 березня розмістило облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на загальну суму 7,59 мільярда гривень (в еквіваленті).
Зокрема, від продажу річних облігацій надійшло 4,32 мільярда гривень під незмінні 16,8% річних, свідчать дані на сайті Мінфіну.
Крім того, 522,49 мільйона гривень вдалося залучити від продажу ОВДП з погашенням у січні 2026 року під 17,6% річних.
Ще 345,59 мільйона гривень надійшло від розміщення трирічних цінних паперів під 18,5% річних.
Мінфін також розмістив річні валютні облігації на $62,72 млн під 4,62% річних.
Скільки Мінфін залучив від продажу ОВДП на попередніх аукціонах?
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27 лютого Міністерство фінансів розмістило облігації внутрішньої державної позики на загальну суму 11 мільярдів гривень (в еквіваленті).
- 20 лютого Мінфін залучив від продажу облігацій 16,63 мільярда гривень (в еквіваленті);
- 13 лютого Мінфін розмістив ОВДП на загальну суму 5,45 мільярда гривень;
- 6 лютого Мінфін розмістив облігації на загальну суму 8,38 мільярда гривень (в еквіваленті);
- 30 січня Міністерство фінансів розмістило облігації внутрішньої позики на загальну суму 1,56 мільярда гривень;
- 23 січня Мінфін розмістив ОВДП на загальну суму 6 мільярда гривень (в еквіваленті), у тому числі від продажу облігацій у гривні надійшло 2,2 млрд грн.
- 16 січня Мінфін розмістив ОВДП на загальну суму 8,51 мільярда гривень (в еквіваленті).
- 9 січня Мінфін розмістив ОВДП на загальну суму 16,77 мільярда гривень, переважно, завдяки продажу валютних облігацій.
Загалом уряд України за 2023 рік залучив від розміщення ОВДП на аукціонах 401,79 млрд грн, $3,69 млрд та 735,8 млн євро. На погашення за внутрішніми борговими державними цінними паперами за цей період спрямовано 216,03 млрд грн, $3,34 млрд та 588 млн євро.
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