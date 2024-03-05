Попит на державні облігації на аукціонах Мінфіну зменшився до 7,6 мільярда

Міністерство фінансів на первинних аукціонах 5 березня розмістило облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на загальну суму 7,59 мільярда гривень (в еквіваленті).

Зокрема, від продажу річних облігацій надійшло 4,32 мільярда гривень під незмінні 16,8% річних, свідчать дані на сайті Мінфіну.

Крім того, 522,49 мільйона гривень вдалося залучити від продажу ОВДП з погашенням у січні 2026 року під 17,6% річних.

Ще 345,59 мільйона гривень надійшло від розміщення трирічних цінних паперів під 18,5% річних.

Мінфін також розмістив річні валютні облігації на $62,72 млн під 4,62% річних.

Скільки Мінфін залучив від продажу ОВДП на попередніх аукціонах?

Загалом уряд України за 2023 рік залучив від розміщення ОВДП на аукціонах 401,79 млрд грн, $3,69 млрд та 735,8 млн євро. На погашення за внутрішніми борговими державними цінними паперами за цей період спрямовано 216,03 млрд грн, $3,34 млрд та 588 млн євро.