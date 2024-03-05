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Євросоюз буде збільшувати ліміти для торгівлі електроенергією з Україною

сімсон,кудрицький

Єврокомісарка з енергетики Кадрі Сімсон підтвердила, що Європейськй Союз збирається й надалі збільшувати пропускні ліміти для імпорту електроенергії з України.

"Усього кілька днів тому ENTSO-E оголосив про збільшення ліміту потужності для торгівлі електроенергією з Україною та Молдовою для континентальної Європи. Робота з подальшого збільшення буде продовжена", – написала Сімсон у соцмережі Х за підсумками зустрічі з головою "Укренерго" Володимиром Кудрицьким, передає LIGA.net.

Наприкінці лютого оператори європейської енергосистеми ENTSO-E узгодили збільшення пропускної спроможності імпорту електроенергії з України на 150 МВт до 550 МВт.

Нові ліміти почали діяти з 1 березня.

Збільшення потужності дозволило Україні вже за кілька днів вийти на рекордні показники експорту електроенергії до Європи.

В Україні наразі профіцит електроенергії завдяки повноводдю та сонячній погоді, що збільшує виробництво на ГЕС та електростанціях на відновлюваних джерелах енергії (ВДЕ).

Україна експортує електроенергію до п'яти європейських країн – Словаччини, Угорщини, Польщі, Румунії та Молдови.

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експорт (3837) Євросоюз (5130) електроенергія (4259)


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Е ні не можна а то фермера заблокують кордони тільки чиста електрика від пуків пшеківських курв. Даєш біопукарню пшеківську.
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05.03.2024 20:35 Відповісти

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