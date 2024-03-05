У світі відбувся масштабний збій у роботі інтернету
Увечері 5 березня в роботі соцмереж Facebook, Instagram та відеосервісі YouTube відбувся масштабний збій.
Як пише Forbes із посиланням на дані Downdetector, користувачі Facebook та Instagram скаржаться на проблеми з входом у акаунти та оновленням сторінок. Проблеми з роботою вебверсії Facebook виникли в 11% відсотків користувачів.
Також відбувся збій у роботі ще однієї соціальної мережі Meta – Threads. 58% відсотків користувачів скаржаться на проблеми з роботою застосунку, 34% – на проблеми з роботою вебверсії.
Крім того, відбувся збій у сервісах Google – YouTube, магазині застосунків Google Play, пошуку та пошті Gmail.
У Meta заявили, що працюють над усуненням проблеми з роботою сервісів.
"Ми знаємо, що люди мають проблеми з доступом до наших послуг. Ми зараз над цим працюємо", – написав у соцмережі Х речник Meta Енді Стоун.
Що сталося з інтернетом
5 березня в Червоному морі перерізали кабелі, які забезпечують роботу глобального інтернету й телекомунікацій.
Пошкодження стосується 25% трафіку, що проходить через Червоне море на лініях, що передають дані в Африку, Азію та Близький Схід.
Серед них Asia-Africa-Europe 1, Europe India Gateway, Seacom і TGN-Gulf, повідомляє HGC Global Communications із Гонконгу.
Хусити заперечують факт саботажу ліній на маршруті, що вважається вирішальним для передачі даних з Азії до Європи. Вони звинуватили у збоях військові операції Великої Британії та США, не надавши доказів.
Водночас минулого місяця міжнародно визнаний уряд Ємену заявив, що хусити планували атакувати кабелі.
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5 березня в Червоному морі перерізали кабелі... Пошкодження стосується 25% трафіку... уряд Ємену заявив, що хусити планували атакувати кабелі. Джерело: https://biz.censor.net/n3477007
згадуємо спробу кацапів перекусити інтернет-кабель в тихому океані!
роги і копита крємлядєй неможливо сховати ні за якими хусітами
Та і взагалі хусити роками отримують озброєння морем з Ірану але якось ніхто не може це заблокувати...