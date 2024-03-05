У світі відбувся масштабний збій у роботі інтернету

Увечері 5 березня в роботі соцмереж Facebook, Instagram та відеосервісі YouTube відбувся масштабний збій.

Як пише Forbes із посиланням на дані Downdetector, користувачі Facebook та Instagram скаржаться на проблеми з входом у акаунти та оновленням сторінок. Проблеми з роботою вебверсії Facebook виникли в 11% відсотків користувачів.

Також відбувся збій у роботі ще однієї соціальної мережі Meta – Threads. 58% відсотків користувачів скаржаться на проблеми з роботою застосунку, 34% – на проблеми з роботою вебверсії.

Крім того, відбувся збій у сервісах Google – YouTube, магазині застосунків Google Play, пошуку та пошті Gmail.

У Meta заявили, що працюють над усуненням проблеми з роботою сервісів.

"Ми знаємо, що люди мають проблеми з доступом до наших послуг. Ми зараз над цим працюємо", – написав у соцмережі Х речник Meta Енді Стоун.

Що сталося з інтернетом

5 березня в Червоному морі перерізали кабелі, які забезпечують роботу глобального інтернету й телекомунікацій.

Пошкодження стосується 25% трафіку, що проходить через Червоне море на лініях, що передають дані в Африку, Азію та Близький Схід.

Серед них Asia-Africa-Europe 1, Europe India Gateway, Seacom і TGN-Gulf, повідомляє HGC Global Communications із Гонконгу.

Хусити заперечують факт саботажу ліній на маршруті, що вважається вирішальним для передачі даних з Азії до Європи. Вони звинуватили у збоях військові операції Великої Британії та США, не надавши доказів.

Водночас минулого місяця міжнародно визнаний уряд Ємену заявив, що хусити планували атакувати кабелі.