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Новини
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У світі відбувся масштабний збій у роботі інтернету

інтернет

Увечері 5 березня в роботі соцмереж Facebook, Instagram та відеосервісі YouTube відбувся масштабний збій.

Як пише Forbes із посиланням на дані Downdetector, користувачі Facebook та Instagram скаржаться на проблеми з входом у акаунти та оновленням сторінок. Проблеми з роботою вебверсії Facebook виникли в 11% відсотків користувачів.

Також відбувся збій у роботі ще однієї соціальної мережі Meta – Threads. 58% відсотків користувачів скаржаться на проблеми з роботою застосунку, 34% – на проблеми з роботою вебверсії.

Крім того, відбувся збій у сервісах Google – YouTube, магазині застосунків Google Play, пошуку та пошті Gmail.

У Meta заявили, що працюють над усуненням проблеми з роботою сервісів.

"Ми знаємо, що люди мають проблеми з доступом до наших послуг. Ми зараз над цим працюємо", – написав у соцмережі Х речник Meta Енді Стоун.

Що сталося з інтернетом

5 березня в Червоному морі перерізали кабелі, які забезпечують роботу глобального інтернету й телекомунікацій.

Пошкодження стосується 25% трафіку, що проходить через Червоне море на лініях, що передають дані в Африку, Азію та Близький Схід.

Серед них Asia-Africa-Europe 1, Europe India Gateway, Seacom і TGN-Gulf, повідомляє HGC Global Communications із Гонконгу.

Хусити заперечують факт саботажу ліній на маршруті, що вважається вирішальним для передачі даних з Азії до Європи. Вони звинуватили у збоях військові операції Великої Британії та США, не надавши доказів.

Водночас минулого місяця міжнародно визнаний уряд Ємену заявив, що хусити планували атакувати кабелі.

Автор: 

Facebook (504) інтернет (1348) Twitter (211) соціальні мережі (760) Instagram (126)


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Топ коментарі
+8
без кацапів ті бібізяни кабелі б не найшли і за 10 років!
згадуємо спробу кацапів перекусити інтернет-кабель в тихому океані!
роги і копита крємлядєй неможливо сховати ні за якими хусітами
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05.03.2024 20:39
+3
Або не займатися херньою, зібрати яйця в кулак і ******* по орді так, щоб лишилася сіра вонюча купа попелу.
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06.03.2024 11:15
+2
Шукати треба - кому це вигідно (стратегічно вигідно)...
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05.03.2024 19:28
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Шукати треба - кому це вигідно (стратегічно вигідно)...
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05.03.2024 19:28 Відповісти
нащадкам бібізян по розвитку:
5 березня в Червоному морі перерізали кабелі... Пошкодження стосується 25% трафіку... уряд Ємену заявив, що хусити планували атакувати кабелі. Джерело: https://biz.censor.net/n3477007
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05.03.2024 20:24 Відповісти
без кацапів ті бібізяни кабелі б не найшли і за 10 років!
згадуємо спробу кацапів перекусити інтернет-кабель в тихому океані!
роги і копита крємлядєй неможливо сховати ні за якими хусітами
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05.03.2024 20:39 Відповісти
Ті бібізяни в своєму розвитку далі 45-го калаша і коняки не пішли, який на хрін інтернет? Звісно шо то орки порізали, тут навіть і сумнівів немає.
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06.03.2024 11:17 Відповісти
А я вже грішним ділом надіявся закінчилась гегемонія соціальних мереж і люди повернуться до паперових листів і особистого спілкування
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05.03.2024 20:31 Відповісти
Не треба надіятись, купіть одразу декілька поштових голубів, та навчайте доки не пізно )))
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05.03.2024 22:40 Відповісти
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06.03.2024 10:55 Відповісти
Не удивлюсь, если спонсор этого - Маск.
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05.03.2024 22:57 Відповісти
Это лишняя хромосома выстраивает тебе такие витиеватые причинно-следственные связи?
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06.03.2024 01:54 Відповісти
Зара путло буде шантажувати довбограїв інтернетом. Смєкалочька!
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05.03.2024 23:38 Відповісти
Коли відміняється міжнародне право - це найбільш м'яки наслідки.Далі буде.Десь мирно спить європа,"поросьонок Джо" в картонному будиночку ховається за морем.Але хмари вже свінцові насуваються зі всіх боків.
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06.03.2024 09:40 Відповісти
от так.. перерізали дротик і життя "скінчилось")). Ми дуже залежні від мереж, бо як жеж ******, пліткувати немає де, зрадоньку разгоняти немає де.. Може це вихід?))
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06.03.2024 10:38 Відповісти
Дротик вообще-то перерезали еще 26 числа, а не вчера
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06.03.2024 12:09 Відповісти
Петро Черник правильно сказав - світу потрібно готуватися до нових умов існування, до глобальної війни, до спалахів агресії по всьому світу, до жорстких протистоянь у різних кінцях світу, нова ера блін(((
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06.03.2024 10:40 Відповісти
Або не займатися херньою, зібрати яйця в кулак і ******* по орді так, щоб лишилася сіра вонюча купа попелу.
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06.03.2024 11:15 Відповісти
на жаль кацапня вже таке павутиння сплела по всьому світу, що навіть в голові не вкладаються масштаби цього павутиння(. Одномоментно "*******" не вийде на жаль, але, поступово, з часом можна. срср був набагато потужнішою країною, ніж ерефія, не зважаючи на колосальні нафтові прибутки. Але за 6 років франкенштейна-срср вдалося таки розвалити. Потрібно тільки мати намір й прагнення це зробітіи. Можливостей то точно в світу вистачить, а от намірів та рішучості бракує((. І це є головною проблемою, принаймні для нас, тому, що саме нам доводиться вгамовувати ту напівпритомну кровожерливу недоімперію.
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06.03.2024 15:45 Відповісти
Без рашистів та китайців тут точно не обійшлося, адже ті алахакбари і близько не мають ні знань, ні спорядження аби вчинити щось подібне. А загалом, це перший дзвіночок, який мав би стати попередженням усім ярим "цифровізаторам", які роблять залежними від інтернету критичну інфраструктуру, фінанси, бази даних і т.п. Завжди треба мати альтернативу і сподіваючись на краще, готуватися до найгіршого.
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06.03.2024 13:00 Відповісти
Не думаю що в європейців чи амерів залежність від серверів в Азії, більше схоже на якись стресс тест як це було недавно з інтернетом в штатах...

Та і взагалі хусити роками отримують озброєння морем з Ірану але якось ніхто не може це заблокувати...
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06.03.2024 16:36 Відповісти

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