Новий криптовалютний рекорд: Вартість Bitcoin побила максимум 2021 року
Вартість Bitcoin зросла до рекордного рівня завдяки високому попиту з боку нових біржових фондів США та зменшенню пропозиції.
Під час торгів у вівторок ціна Bitcoin росла на 2,5%, сягнувши максимальних $69 191, після чого дещо знизилася, пише Bloomberg.
З початку 2024 році Bitcoin подорожчав приблизно на 60%. Цьому сприяло рішення Комісії з цінних паперів США (SEC), яка у січні схвалила запуск перших спотових біржових інвестиційних фондів (ETF) на біткоїні
Після цього чистий приплив коштів ETF, організовані інвестиційними гігантами, такими як BlackRock і Fidelity Investments, становив понад $7 мільярдів менш ніж за два місяці.
Повернення Bitcoin, яке почалося на початку 2023 року, підняло загальну ринкову вартість цифрових активів приблизно до $2,6 трильйона. Його відродження з найнижчого рівня в листопаді 2022 року завершує цикл від спаду до підйому.
Попередній рекорд вартості Bitcoin було зафіксовано 10 листопада 2021 року, коли вона сягала $68 991,85 завдяки монетарним і фіскальним стимулам, які уряди в усьому світі використовували для подолання наслідків COVID-19.
Незабаром після досягнення максимуму в 2021 році Bitcoin як і увесь криптовалютний ринок чекало стрімке падіння, оскільки центральні банки світових країн почали піднімати ставки заради боротьби з інфляцією.
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тому що нічого не розумієшь у тому, про що пишешь
є така процедура KYC - по простому ідентіфікація
усі кріпто акаунти у світі потребують KYC - їх щонайменьше три левела стандартно
найменьший - завантаження паспорта, підтверждення адреси проживання, тобто завантаження банківских документів на квартплату
запис власного обличчя на відео з паспортом у руках
прив'язка до локального банковского акаунта, до свого місцевого банка, у якому тобі відкрили рахунок
завантаження податкового номера, та ще мільона документів
потім вони перевіряються, щонайменьше тиждень
ти просто ляпаєшь що завгодно, у чому не розумієшь
власний рахунок у крипті потребує ВДЕСЯТЕРО більше документів, ніж зничайний доларовий рахунок у будь якому місцевому банку, де ти зараз знаходишся
в тому що гривну можна безконтрольно створювати у будь якої кількісті Нацбанком України?
доларів можна надрукувати теж скільки завгодно цим займається 9 еврейских банків США
вони просто друкують кеш у своїх подвалах необежені нічим
або МВФ просто малює нолики у компутерах у вигляді кредитів на 100 років які ніхто нікому повертати не може
а от крипта увесь цей треш обнуляє
бо кількість токенів обмежена - їх неможна надрукувати стільки, скільки їх потрібно Пишному Андрію Георгієвичу, тобто голові НБУ - звичайно не по власному бажанню, а по команді ригааналів з Кварталу 95
токени можно прорахувати, але це достаньо важко, називається майнінг, та кожний майбутній прорахунок важче попереднього
тобто кількість будь якої монети ОБМЕЖЕНА - на відміну від доларів та гривен, які можна друкувати скільки завгодно, зачесалось ліве яйце у хріпатого клоуна - надрукували трильон, а якщо щачесалось праве - то надрукували відразу 10 трільонів
особливо для 9 еврейских банків - так званої федераральної резеврної сістеми США, яка другує долари
до речі, один з головуючих головного еврейского банку США, J.P. Morgan - Шахт, до речі був міністром єкноміки у Гітлера, та міністром фінансів Гитлера, не припиняючи роботу голови головного банка амеріканскої федеральної сістеми Ж.П.Морган
з цієї точки зору, кріпта - це хоч незалежна від жидів розрахункова валюта
а це вже робить її просто бомбою, підриваючую їх безмежну владу над всім нашим світом
Гроші/валюта країн (союзів, як ЄС) забезпечуються їхніми ресурсами, економіками, вільною конвертацією, тощо. Прямо впливає рівень корупції влади і судів та захищеність статків та інвестицій законом. Тобто, адекватність конкретної країни на зовнішні та внутрішні виклики.
Порівняти навіть складно долар Штатів та візок з трильйоном інших 'доларів' з відомого фото десь в Африці (Зімбабве?).
І ось, крипта.
BitCoin - трикратне коливання за три роки! Майже ідеальний інструмент, щоб впасти або злетіти. Десь, як ммм.
Ніякого забезпечення взагалі!
Нікому нічого 'нє должен'.
чому Біткоін-Єфір та інши монети - віртуальні, а гривна або долар НЕвіртуальна?
можешь якось дати пояснення?
я тобі допоможу - у більшісті країн ти можешь просто запросити пластікову карту у крипті, знайти її у своєї поштової скринці, встановити на неє пін-код на сайті
та просто ходити до магазина та купувати собі кожного дня хліб - розраховуючись прямо кріптою, просто прикладаючи свою картку до терміналу
до речі, у країнах арабських, типа ОАЄ - біткойні картки мабуть навіть більш поширені, ніж звичайні
гривна, яку друкує Квартал 95?
або рубль, який друкують лубянски чекисти?
або долар, який друкують 9 еврейских банків Федеральної резервною сістеми США?
Ото видно "наскирдували"...😡
Віртальна інформація десь ким-то зберігається - нехай хоч у "облаці" з "мільйардів" серверів - що кимось обслуговуються та працюють на яких-сь програмних продуктах - що також комусь належать та оновлюются.
Тобто "біткойни" не мають під собою "фундаменту" (драг. металів…) - ніякої фізичної гарантії. Лише психічна "піраміда" з математичними теоріями.
чи долар або гривна - НЕ психична піраміда?
різниця крипти з доларом або гривною в тому, що вони друкуються НІЧИМ НЕ ОБМЕЖЕНО
що дає необмежену владу тим, хто їх друкує
хоч 95-му кварталу у межах України, хоч 9-ти приватним еврейским банкам, що друкують долари для всього світи
вони всі пфиркають на крипту тому, що крипта позбавляє їх НЕОБМЕЖЕНОЇ влади
бо крипту неможливо імітувати необмежено, кожен токен достатьо важко видобуваеться в процесі майнінгу
це не просто J.P.Morgan взяв та надрукував пару трільонів доларів, та дозволив ними користуватися Шахту, банкіру Гітлера
з криптой так не вийде
тому для всього світа буде краще - якщо взагалі заборонити тих 9 еврейских банков, позбавити їх влади над усім світом, а тим більше кишенькові гроші 95-го кварталу взагалі непотрібні - от це й буде "золотий стандарт" грошей у його ********* вигляді