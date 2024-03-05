Новий криптовалютний рекорд: Вартість Bitcoin побила максимум 2021 року

Вартість Bitcoin зросла до рекордного рівня завдяки високому попиту з боку нових біржових фондів США та зменшенню пропозиції.

Під час торгів у вівторок ціна Bitcoin росла на 2,5%, сягнувши максимальних $69 191, після чого дещо знизилася, пише Bloomberg.

З початку 2024 році Bitcoin подорожчав приблизно на 60%. Цьому сприяло рішення Комісії з цінних паперів США (SEC), яка у січні схвалила запуск перших спотових біржових інвестиційних фондів (ETF) на біткоїні

Після цього чистий приплив коштів ETF, організовані інвестиційними гігантами, такими як BlackRock і Fidelity Investments, становив понад $7 мільярдів менш ніж за два місяці.

Повернення Bitcoin, яке почалося на початку 2023 року, підняло загальну ринкову вартість цифрових активів приблизно до $2,6 трильйона. Його відродження з найнижчого рівня в листопаді 2022 року завершує цикл від спаду до підйому.

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Попередній рекорд вартості Bitcoin було зафіксовано 10 листопада 2021 року, коли вона сягала $68 991,85 завдяки монетарним і фіскальним стимулам, які уряди в усьому світі використовували для подолання наслідків COVID-19.

Незабаром після досягнення максимуму в 2021 році Bitcoin як і увесь криптовалютний ринок чекало стрімке падіння, оскільки центральні банки світових країн почали піднімати ставки заради боротьби з інфляцією.