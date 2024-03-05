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Новий криптовалютний рекорд: Вартість Bitcoin побила максимум 2021 року

биткоин,bitcoin

Вартість Bitcoin зросла до рекордного рівня завдяки високому попиту з боку нових біржових фондів США та зменшенню пропозиції.

Під час торгів у вівторок ціна Bitcoin росла на 2,5%, сягнувши максимальних $69 191, після чого дещо знизилася, пише Bloomberg.

З початку 2024 році Bitcoin подорожчав приблизно на 60%. Цьому сприяло рішення Комісії з цінних паперів США (SEC), яка у січні схвалила запуск перших спотових біржових інвестиційних фондів (ETF) на біткоїні

Після цього чистий приплив коштів ETF, організовані інвестиційними гігантами, такими як BlackRock і Fidelity Investments, становив понад $7 мільярдів менш ніж за два місяці.

Повернення Bitcoin, яке почалося на початку 2023 року, підняло загальну ринкову вартість цифрових активів приблизно до $2,6 трильйона. Його відродження з найнижчого рівня в листопаді 2022 року завершує цикл від спаду до підйому.

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Попередній рекорд вартості Bitcoin було зафіксовано 10 листопада 2021 року, коли вона сягала $68 991,85 завдяки монетарним і фіскальним стимулам, які уряди в усьому світі використовували для подолання наслідків COVID-19.

Незабаром після досягнення максимуму в 2021 році Bitcoin як і увесь криптовалютний ринок чекало стрімке падіння, оскільки центральні банки світових країн почали піднімати ставки заради боротьби з інфляцією.

Автор: 

інвестиції (1533) інвестори (303) криптовалюта (633) біткоїн (288)


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Топ коментарі
+5
Давай чесно скажем - не заробили. Просто куча дебілів скинулась їм добровільно в карман.
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05.03.2024 21:15
+4
Доки буде у світі "чорний нал", хабарі, відкати і т.д. доти житиме криптовалюта. Тобто вічно
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05.03.2024 20:06
+3
Думаю, всі розуміють, чим закінчиться цей *рекорд*?
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05.03.2024 20:39
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І що за развод цей біткоїн??? Валюта диявола??
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05.03.2024 20:00 Відповісти
Доки буде у світі "чорний нал", хабарі, відкати і т.д. доти житиме криптовалюта. Тобто вічно
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05.03.2024 20:06 Відповісти
хлопчинко, ти кажешь дурниці
тому що нічого не розумієшь у тому, про що пишешь
є така процедура KYC - по простому ідентіфікація
усі кріпто акаунти у світі потребують KYC - їх щонайменьше три левела стандартно
найменьший - завантаження паспорта, підтверждення адреси проживання, тобто завантаження банківских документів на квартплату
запис власного обличчя на відео з паспортом у руках
прив'язка до локального банковского акаунта, до свого місцевого банка, у якому тобі відкрили рахунок
завантаження податкового номера, та ще мільона документів
потім вони перевіряються, щонайменьше тиждень
ти просто ляпаєшь що завгодно, у чому не розумієшь
власний рахунок у крипті потребує ВДЕСЯТЕРО більше документів, ніж зничайний доларовий рахунок у будь якому місцевому банку, де ти зараз знаходишся
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05.03.2024 22:16 Відповісти
Заздріть мовчки, телята
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05.03.2024 20:15 Відповісти
Розкурклити??
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05.03.2024 20:16 Відповісти
"І що за развод цей біткоїн" --- на цьому "разводі" люди мільйонні статки собі заробили, котрі трохи далі дивляться ніж люди у котрих ще совкові стереотипи в головах
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05.03.2024 20:44 Відповісти
Давай чесно скажем - не заробили. Просто куча дебілів скинулась їм добровільно в карман.
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05.03.2024 21:15 Відповісти
Купляєш біткоїн за 18 тисяч на початку 23 року, продаєш зараз за 68, про яких дебілів ти говориш? тут є звичайно ж купу ризиків, тому що волатилність велика, але біткоїн не вперше падає і піднімається, хто ризикнув той заробляє 2x, а хтось розказує,що то новий розводняк і сосе бібу
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05.03.2024 22:21 Відповісти
так, там транзакція підтверджується ШІСТЬ (бо число сатани) раз і тільки тоді транзакція вважається підтвердженою.
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05.03.2024 21:56 Відповісти
І скажи що це не один з вершників апокаліпсису..
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05.03.2024 20:07 Відповісти
а в чому тут апокаліпсис?
в тому що гривну можна безконтрольно створювати у будь якої кількісті Нацбанком України?
доларів можна надрукувати теж скільки завгодно цим займається 9 еврейских банків США
вони просто друкують кеш у своїх подвалах необежені нічим
або МВФ просто малює нолики у компутерах у вигляді кредитів на 100 років які ніхто нікому повертати не може
а от крипта увесь цей треш обнуляє
бо кількість токенів обмежена - їх неможна надрукувати стільки, скільки їх потрібно Пишному Андрію Георгієвичу, тобто голові НБУ - звичайно не по власному бажанню, а по команді ригааналів з Кварталу 95
токени можно прорахувати, але це достаньо важко, називається майнінг, та кожний майбутній прорахунок важче попереднього
тобто кількість будь якої монети ОБМЕЖЕНА - на відміну від доларів та гривен, які можна друкувати скільки завгодно, зачесалось ліве яйце у хріпатого клоуна - надрукували трильон, а якщо щачесалось праве - то надрукували відразу 10 трільонів
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05.03.2024 22:24 Відповісти
Люди - ніхто в цьому розвалі..
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05.03.2024 22:26 Відповісти
Люди завжди ніхто
особливо для 9 еврейских банків - так званої федераральної резеврної сістеми США, яка другує долари
до речі, один з головуючих головного еврейского банку США, J.P. Morgan - Шахт, до речі був міністром єкноміки у Гітлера, та міністром фінансів Гитлера, не припиняючи роботу голови головного банка амеріканскої федеральної сістеми Ж.П.Морган
з цієї точки зору, кріпта - це хоч незалежна від жидів розрахункова валюта
а це вже робить її просто бомбою, підриваючую їх безмежну владу над всім нашим світом
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05.03.2024 22:36 Відповісти
Яка користь від цифрової валюти в повсякденні..? наприклад , купити кави або заплатити проїзд ..
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05.03.2024 23:03 Відповісти
Можна купити авто, квартиру, ювелірку. Тут не про копійчані витрати
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06.03.2024 09:55 Відповісти
Таке.

Гроші/валюта країн (союзів, як ЄС) забезпечуються їхніми ресурсами, економіками, вільною конвертацією, тощо. Прямо впливає рівень корупції влади і судів та захищеність статків та інвестицій законом. Тобто, адекватність конкретної країни на зовнішні та внутрішні виклики.

Порівняти навіть складно долар Штатів та візок з трильйоном інших 'доларів' з відомого фото десь в Африці (Зімбабве?).

І ось, крипта.
BitCoin - трикратне коливання за три роки! Майже ідеальний інструмент, щоб впасти або злетіти. Десь, як ммм.
Ніякого забезпечення взагалі!
Нікому нічого 'нє должен'.
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06.03.2024 08:32 Відповісти
Це нова вертуальна валюта 🙁
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05.03.2024 20:10 Відповісти
от я читаю цензор та дивуюся більшісті каментів на ньому - люди пишуть такі дурниці, що неможна читати, от я навіть не витримав та зайшов у цей топік

чому Біткоін-Єфір та інши монети - віртуальні, а гривна або долар НЕвіртуальна?
можешь якось дати пояснення?

я тобі допоможу - у більшісті країн ти можешь просто запросити пластікову карту у крипті, знайти її у своєї поштової скринці, встановити на неє пін-код на сайті
та просто ходити до магазина та купувати собі кожного дня хліб - розраховуючись прямо кріптою, просто прикладаючи свою картку до терміналу

до речі, у країнах арабських, типа ОАЄ - біткойні картки мабуть навіть більш поширені, ніж звичайні
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05.03.2024 23:02 Відповісти
Гарна схема мити бабки... Краще не придумаєш!
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05.03.2024 20:19 Відповісти
Потужний сплеск на сонці і накриються ваші ''біт-каїни''.
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05.03.2024 20:24 Відповісти
чи хусіте переріжуть дрота
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05.03.2024 21:41 Відповісти
"На́, синку, качечки - пограйся!" (с)
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05.03.2024 20:30 Відповісти
После истории с кабелями, уже упал биткоин на несколько тысяч.
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05.03.2024 20:38 Відповісти
Думаю, всі розуміють, чим закінчиться цей *рекорд*?
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05.03.2024 20:39 Відповісти
13 апреля 2021г, после роста курса биткоина выше 60 тысяч долларов, главный операционный директор Africrypt Амир Кейджи направил инвесторам письмо о том, что платформу взломали. По его словам, взлом затронул кошельки пользователей, а компания пытается вернуть средства. Амир Кейджи попросил клиентов «проявить терпение» и не обращаться к юристам и властям, потому что это помешает быстро вернуть криптовалюту.
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05.03.2024 20:53 Відповісти
https://clck.mgid.com/ghits/18786604/i/84836/0/pp/1/1?h=HWoXUf-5k1Yh9LB-J4hRhNIJHDiF6TvR9K3yHr7bhXe6BfCvACPnhPB9Mg4_6qLbsP2rWxA222oRDEdBgTlurOtCnnbIwDVmLxDHGhpkBbk*&rid=17cdc674-db20-11ee-978e-e43d1a2a96ea&ts=censor.net&tt=Referral&att=4&cpm=1&abd=1&iv=11&ct=1&gdprApplies=0&st=120&mp4=1&h2=wAXwaHubrIBqf5KZ3nZIa1SmD61HAXmDP1P0x5C8dfmZJODshWn4KpXJzzwyGiEF&crst=1709664234&wrst=1709664237&muid=o0vmOQhwVUxi Популярну тревел-блогерку зґвалтували 7 чоловіків
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05.03.2024 20:44 Відповісти
Пока одни праздновали *рекорд* биткойна, хуситы взорвали подводный интернет кабель. И *рекорд* в ту же секунду лопнул. Совпадение? Не думаю
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05.03.2024 20:45 Відповісти
фактично це ф.піраміда де все тримається на спекуляціях ..
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05.03.2024 21:17 Відповісти
а яка монета/валюта НЕ фінасова піраміда?
гривна, яку друкує Квартал 95?
або рубль, який друкують лубянски чекисти?
або долар, який друкують 9 еврейских банків Федеральної резервною сістеми США?
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05.03.2024 22:43 Відповісти
Цікаво,скільки інвестували у цец процес слугі наріду і їх свита...?!
Ото видно "наскирдували"...😡
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05.03.2024 22:02 Відповісти
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05.03.2024 22:08 Відповісти
Це боротьба добра із злом..ми точно не переживемо.. вважається якось так.. і не здивуюсь якщо саме так..
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05.03.2024 22:47 Відповісти
Біткойни - віртуальна інформація. Тобто її нема реально, фізично - як слитків драгоційних металів чи щось такого, що дійсно є.

Віртальна інформація десь ким-то зберігається - нехай хоч у "облаці" з "мільйардів" серверів - що кимось обслуговуються та працюють на яких-сь програмних продуктах - що також комусь належать та оновлюются.

Тобто "біткойни" не мають під собою "фундаменту" (драг. металів…) - ніякої фізичної гарантії. Лише психічна "піраміда" з математичними теоріями.
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05.03.2024 23:02 Відповісти
скажи мені, друже - а який фундамент має гривна або долар?
чи долар або гривна - НЕ психична піраміда?
різниця крипти з доларом або гривною в тому, що вони друкуються НІЧИМ НЕ ОБМЕЖЕНО
що дає необмежену владу тим, хто їх друкує
хоч 95-му кварталу у межах України, хоч 9-ти приватним еврейским банкам, що друкують долари для всього світи
вони всі пфиркають на крипту тому, що крипта позбавляє їх НЕОБМЕЖЕНОЇ влади
бо крипту неможливо імітувати необмежено, кожен токен достатьо важко видобуваеться в процесі майнінгу
це не просто J.P.Morgan взяв та надрукував пару трільонів доларів, та дозволив ними користуватися Шахту, банкіру Гітлера
з криптой так не вийде
тому для всього світа буде краще - якщо взагалі заборонити тих 9 еврейских банков, позбавити їх влади над усім світом, а тим більше кишенькові гроші 95-го кварталу взагалі непотрібні - от це й буде "золотий стандарт" грошей у його ********* вигляді
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06.03.2024 02:28 Відповісти
Ше в 70 вважалося шо ше не скоро компи будуть перегравати людей у шахи - бо то є складна справа і подібне але , але час йшов і все змінилося - були винайдені прийнятні за витратами способи шоб компи переграли людину( так само з біткоїнами буде) . Пройде час і зявляться способи як діставати біткоїни дешево і сердито - і тоді зявляться ткоїни чи шось подібне і цикл піде по новій. Ну і якшо євреї по вашому друкують доляри то - то Ізраїль би вже ніхто не атакував а на Близькому Сході було би тихо і мирно.
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06.03.2024 07:17 Відповісти
Фундамент гривен, долларов… - драгметаллы ("Золотой стандарт"). Печатание необеспеченных денег - на сумму, превышающую стоимость запаса драгметаллов - ведёт к инфляции: снижению цены банкнот. Итого - реальная стоимость бумажных денег ограничена стоимостью соответствующего запаса драгметаллов.
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06.03.2024 09:16 Відповісти

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